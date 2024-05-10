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КонфліктиРосійська Федерація

Дрони атакували НПЗ у Калузькій області РФ

Анастасія Шепелева | Роман Сулима
10 травня 2024 р.

Судячи з відео, знятих місцевими жителями, пожежа на нафтопереробному заводі - значна.

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Дим внаслідок атаки дронів у Рязані
Наслідку удару дронів по НПЗ у Рязані в березніФото: Alexander Ryumin/TASS/picture alliance

У ніч на п'ятницю, 10 травня, безпілотники атакували черговий нафтопереробний завод (НПЗ) у Росії - цього разу в Калузькій області.

Як повідомили кілька російських Telegram-каналів із посиланням на інформацію місцевих жителів, спершу під Калугою було чутно характерні звуки прольоту кількох БпЛА, тоді - кілька потужних вибухів у районі НПЗ "Перший завод", після чого стало видно пожежу та дим у районі місцевої нафтобази. 

Судячи з відео, знятих місцевими жителями, пожежа на НПЗ - значна. Працівників заводу евакуювали близько 12 ночі. 

Місцевий губернатор Владислав Шапша підтвердив, що "внаслідок падіння БпЛА на території підприємства в Дзержинському районі сталося загоряння". За його словами, постраждалих немає, проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства.

Тим часом міністерство оборони РФ "відзвітувало" про "знищення п'яти українських БпЛА" вночі - над територією Московської, Брянської та Бєлгородської областей, тоді як про Калузьку не згадало.

Атаки українських дронів на НПЗ у Росії

З початку весни посилилися атаки на російські нафтозаводи. Зокрема, 12 березня сталася пожежа на одному з найбільших у Росії НПЗ - Нижегородському, 13 березня дрони завдали ударів по Рязанському та Новошахтинському НПЗ під Ростовом-на-Дону, 16 березня безпілотники атакували два нафтозаводи в Самарській області, 17 березня - завод у місті Слов'янськ-на-Кубані.

27 квітня БпЛА знову атакували на Слов'янський НПЗ, у ніч на 1 травня - уразили НПЗ у Рязанській і Воронезькій областях РФ.

У ніч на 9 травня українські дрони атакували нафтобазу на Кубані, а вдень - НПЗ у Башкирії за півтори тисячі кілометрів від кордону України.

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