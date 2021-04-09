Донбас: чергові порушення перемир'я і поранення військовослужбовця

Протягом минулої доби в зоні конфлікту на Донбасі був поранений один військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ). Про це в суботу, 10 квітня, повідомив у соцмережі Facebook пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС). Як зазначається, поранення він дістав унаслідок обстрілів позицій українських військ з боку збройних формувань проросійських бойовиків. Бійця госпіталізували у військовий шпиталь, стан його здоров'я задовільний.

"Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає", - ідеться в повідомленні.

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Загалом упродовж п'ятниці, 9 квітня, було зафіксовано сім порушень бойовиками режиму припинення вогню - шість обстрілів та одне дистанційне мінування мінами ПОМ-2, говориться в повідомленні. Як уточнили в пресцентрі, неподалік селищ Піски й Водяне на Приазов'ї українські позиції зазнали обстрілу з мінометів калібром 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Крім того, поблизу Старогнатівки позиції українських військ обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Луганського по українських військовослужбовцях відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також у напрямку Зайцевого проросійськими формуваннями було здійснено дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, зазначається в повідомленні.

Тим часом у самопроголошеному утворенні "ЛНР" повідомили про обстріли з боку ЗСУ протягом п'ятниці. "Зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню", - говориться в повідомленні інфоресурсів сепаратистів, яке цитує "Інтерфакс". За цими даними, обстрілу зазнали райони населених пунктів Калинівка, Логвинове, Калинове-Борщувате і Золоте-5.

Нагадаємо, 8 квітня внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український військовослужбовець. 7 квітня теж був один загиблий у лавах ЗСУ внаслідок обстрілу, 6 квітня - так само один загиблий унаслідок обстрілу, а ще один військовий помер через підрив на невідомому вибуховому пристрої. 5 квітня було вбито двох українських військових, а 26 березня - чотирьох.

7 квітня на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, однак не змогли узгодити текст спільної заяви. Про це за підсумками засідання повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. За його словами, режим припинення вогню не вдалося документально зафіксувати через позицію Росії і представників ОРДЛО.

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9 квітня головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, які поширює Росія про підготовку України до наступу на Донбас, не відповідають дійсності. За словами Хомчака, такі повідомлення "мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації".