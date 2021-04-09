 Донбас: чергові порушення перемир′я і поранення військовослужбовця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Донбас: чергові порушення перемир'я і поранення військовослужбовця

Штаб ООС повідомив про чергове порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків на Донбасі. Унаслідок обстрілів, за цими даними, поранено одного українського бійця.

Український військовослужбовець в окопі неподалік від лінії розмежування на Донбасі, 6 квітня 2021 року

Український військовослужбовець неподалік від лінії розмежування на Донбасі

Протягом минулої доби в зоні конфлікту на Донбасі був поранений один військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ). Про це в суботу, 10 квітня, повідомив у соцмережі Facebook пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС). Як зазначається, поранення він дістав унаслідок обстрілів позицій українських військ з боку збройних формувань проросійських бойовиків. Бійця госпіталізували у військовий шпиталь, стан його здоров'я задовільний.

"Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає", - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Коментар: Путін хоче змусити Україну капітулювати

Загалом упродовж п'ятниці, 9 квітня, було зафіксовано сім порушень бойовиками режиму припинення вогню - шість обстрілів та одне дистанційне мінування мінами ПОМ-2, говориться в повідомленні. Як уточнили в пресцентрі, неподалік селищ Піски й Водяне на Приазов'ї українські позиції зазнали обстрілу з мінометів калібром 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Читайте також: Зеленський відвідав позиції українських військових на Донбасі

Крім того, поблизу Старогнатівки позиції українських військ обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Луганського по українських військовослужбовцях відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також у напрямку Зайцевого проросійськими формуваннями було здійснено дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, зазначається в повідомленні.

Тим часом у самопроголошеному утворенні "ЛНР" повідомили про обстріли з боку ЗСУ протягом п'ятниці. "Зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню", - говориться в повідомленні інфоресурсів сепаратистів, яке цитує "Інтерфакс". За цими даними, обстрілу зазнали райони населених пунктів Калинівка, Логвинове, Калинове-Борщувате і Золоте-5.

Нагадаємо, 8 квітня внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український військовослужбовець. 7 квітня теж був один загиблий у лавах ЗСУ внаслідок обстрілу, 6 квітня - так само один загиблий унаслідок обстрілу, а ще один військовий помер через підрив на невідомому вибуховому пристрої. 5 квітня було вбито двох українських військових, а 26 березня - чотирьох.

7 квітня на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, однак не змогли узгодити текст спільної заяви. Про це за підсумками засідання повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. За його словами, режим припинення вогню не вдалося документально зафіксувати через позицію Росії і представників ОРДЛО.

Читайте також: Військо РФ біля кордону з Україною: що відбувається і які можуть бути наслідки

9 квітня головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, які поширює Росія про підготовку України до наступу на Донбас, не відповідають дійсності. За словами Хомчака, такі повідомлення "мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації".

Дивитись відео 07:56

Навіщо Кремль стягнув російські війська до кордонів України?

DW.COM

У Кремлі лякають "заморожуванням" конфлікту на Донбасі

Дмитро Козак стверджує, що у разі, якщо Київ не виконуватиме мінські домовленості, то конфлікт на Донбасі буде заморожено. Російський чиновник також зневажливо відгукнувся про українське керівництво.  

Кремль відмовився від розмови в "нормандському форматі" після загострення на Донбасі - ОП

Україні варто готуватися до нового загострення військового протистояння з Росією на Донбасі, вважає заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.  

Секретар РНБО Олексій Данілов: Питання війни залежить лише від Путіна

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Київ не здійснюватиме спроб повернути окуповані території на Донбасі силою.  

Резніков: Війни з Росією на Донбасі не буде

Україна не планує робити жодних відповідей у разі провокацій Росії на Донбасі, тому війни не буде, запевнив віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков.  

Також за темою

Ukraine | Gnutovo

Загострення на Донбасі: Київ повідомив про чергові втрати 09.04.2021

Збройні формування 15 разів порушили режим припинення вогню в зоні конфлікту на Донбасі. Один український військовослужбовець загинув, повідомив пресцентр ООС.

Ukraine Volodymyr Zelensky besucht Donbass

Зеленський відвідав позиції українських військових на Донбасі 08.04.2021

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донбас поспілкувався з військовими та вшанував пам'ять загиблих бійців.

Ukraine Covid-19 Impfung für Soldaten

На Донбасі 20 березня загинув український військовий 20.03.2021

Від куль проросійських сепаратистів загинув один український військовослужбовець, повідомили в пресцентрі ООС.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донбас 8 квітня

Путін хоче змусити Україну капітулювати

Загостренням ситуації на Донбасі Кремль намагається змусити Зеленського підписати "новий мир", вважає Сергій Руденко.  

Brasilien Paraná | Wälder | Abholzung

Незаконна вирубка дерев у Києві: як перевірити? (відео)

Весняні зрізання та санітарні чистки дерев в Києві викликають занепокоєння небайдужих українців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  