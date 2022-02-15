 ″До Києва ніхто не дійде″: Резніков виключає атаку з Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2022

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Новини

"До Києва ніхто не дійде": Резніков виключає атаку з Білорусі

Атака на Київ можлива лише з півночі, каже міністр оборони Олексій Резніков. Однак у міністерстві оборони виключають варіант нападу з Білорусі.

Ukrainischem Verteidigungsminister Oleksij Resnikow im ukr. Parlament

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вірить у можливість атаки Києва з території Білорусі через географічні фактори. "Я в цей сценарій, чесно і відверто кажу, - не вірю. Атака на Київ можлива тільки з півночі, тобто з території Республіки Білорусь. Не забувайте, що в нас тисяча кілометрів з Білоруссю, з яких близько 750 кілометрів - болота, зарості, дуже складний рельєф, тому не в кожному місці, в принципі, легко перейти цей кордон", - пояснив Резніков увечері в понеділок, 14 лютого, в ефірі ICTV.

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Він додав, що "є лише 250 кілометрів із Білоруссю, де можна легко подолати кордон, проте вони не розташовані над Києвом, а ближче до Польщі". "Тобто з точки зору географії - це дуже складна історія - атакувати з півночі Київ... А до Києва ще треба дійти 200 кілометрів", - цитує українського міністра "Інтерфакс-Україна". За словами Резнікова, українська система оборони "вибудувана так, що до Києва ніхто не дійде".

Раніше у цей день Резніков говорив телефоном з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним, і вони  запевнили один одного "у відсутності загроз"

Загроза нападу на Україну з боку РФ

Нагадаємо, з 10 до 20 лютого у Білорусі проводяться російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість". Для них з Росії до Білорусі були переміщені тисячі солдатів, а також винищувачі Су-35, системи ПРО С-400 "Тріумф" та "Панцир-С", бронетехніка та артилерія. Маневри відбуваються на чотирьох білоруських полігонах ("Брестський", "Гозький", "Обуз-Лісновський" та "Осиповицький"), у низці ділянок місцевості, також у них залучено чотири аеродроми - у Барановичах, Лунинці, Ліді та Мачулищах. 

З огляду на ці навчання, які концентрують російських військових поблизу північних кордонів України, а також через суттєве скучення військ РФ поблизу східних кордонів України і в анексованому Росією Криму склалась ситуація, яку Київ і Захід оцінюють як підготовку до можливого вторгнення РФ до України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що вторгнення Росії в Україну може початися "будь-якої миті". Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації застерігають, що воно може статися вже 16 лютого.

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