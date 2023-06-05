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До Києва відправився "миротворчий" посланець Папи Римського

Віолетта Чайковська
3 год. тому

5-6 червня у Києві перебуватиме кардинал Маттео Дзуппі, якого Папа Римський Франциск відправив посланцем з "миротворчою місію" - допомогти покласти край війні Росії проти України.

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Маттео Дзуппі
Маттео ДзуппіФото: Italy Photo Press/IMAGO

Посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі відвідає Київ 5-6 червня, повідомили у Ватикані.

Понтифік відправив його до Києва з "миротворчою місію" - спробувати допомогти покласти край війні Росії проти України.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Франциск неодноразово пропонував себе у якості посередника та заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.

30 квітня Папа заявив, що Ватикан бере участь у поки що секретній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні в Україні.

13 травня Ватикан відвідав президент України Володимир Зеленський, який заявив, що "за усієї поваги до Його Святості, нам не потрібні посередники". Згодом Зеленський визнав, що Папа намагається допомогти з поверненням депортованих до Росії українських дітей.

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