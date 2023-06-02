У Ватикані чоловік голяка протестував проти війни в Україні

Невідомий роздягнувся біля вівтаря базиліки Святого Петра. У нього на спині був заклик до порятунку українських дітей.

Чоловік роздягнувся догола на знак протесту проти війни в Україні у базиліці Святого Петра - центральному соборі Ватикану. Про це у четвер, 1 червня, повідомила агенція Reuters.

На спині чоловіка був напис із закликом до порятунку дітей України. Джерело агенції у Ватикані повідомило, що чоловік також мав порізи на тілі від нігтів, які він сам собі наніс.

Охорона Ватикану передала чоловіка, особу якого не вдалося встановити, італійській поліції, йдеться у повідомленні. Інцидент стався незадовго до закриття базиліки в четвер у другій половині дня.

Кілька італійських ЗМІ опублікували фотографії інциденту, зроблені туристами.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Папа Римський Франциск неодноразово закликав країни до миру та пропонував себе у якості посередника. Понтифік також заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.