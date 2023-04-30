В Україні через війну загинули 477 дітей - Офіс генпрокурора

Семеро дітей загинули внаслідок масованого ракетного обстрілу 28 квітня. Шестеро - внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку в Умані, ще одна - внаслідок влучання у приватний будинок у Дніпрі.

Станом на ранок неділі, 30 квітня, більше, ніж 1432 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За інформацією ювенальних прокурорів, 477 дітей загинули, ще понад 955 дітей - зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Найбільша кількість постраждалих дітей у Донецькій області - 452. У Харківській області - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.

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Втім, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота зі встановлення даних в місцях ведення бойових дій та на окупованих Росією територіях, наголошується у повідомленні Офіса генпрокурора у Telegram.

Шестеро дітей загинули в Умані

Зокрема, лише за останні дні в Україні загинули шонайменше семеро дітей. Шестеро дітей стали жертвами влучання російської ракети в багатоповерхівку в Умані вночі 28 квітня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Серед них три дівчинки у віці 8, 11 і 14 років, та три хлопчики у віці півтора, 16 і 17 років.

Пошуково-рятувальна операція в Умані була завершена напередодні ввечері. Вона тривала понад добу. Загалом жертвами влучання російської ракети у житловий будинок в Умані стали 23 людини, ще 19 зазнали поранень. Врятовано 17 людей.

Під час того ж обстрілу ще одна російська ракета влучила в приватний будинок в Дніпрі, внаслідок чого загинули дворічна дівчинка та її мама. Уламки іншої ракети в ту ніч впали на багатоповерхівку в місті Українка Київської області. Там постраждала 13-річна дівчинка.

28 квітня внаслідок обстрілу військами РФ міста Миколаїв поранень зазнав 11-річний хлопчик, а наступного дня внаслідок обстрілу селища міського типу Малотаранівка Донецької області постраждала 16-річна дівчинка, повідомили в ОГПУ.