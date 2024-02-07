Рада звільнила члена ЦВК, який працював з Маямі

Парламент звільнив члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який з початку війни працював дистанційно зі США і отримував зарплату з держбюджету.

Верховна Рада звільнила в середу, 7 лютого, з посади члена Центральної виборчої комісії (ЦВК) Юрія Буглака, який з початку повномасштабної війни Росії проти України проживає за кордоном.

"Це той самий, про якого було журналістське розслідування. Він виїхав до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався та був досі на посаді", - написав у Telegram народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Його колега з фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що парламент схвалив звільнення через сім місяців після розслідування "Схем". За постанову проголосували 300 депутатів.

"Дистанційка з Маямі"

У серпні 2023 року програма "Схеми" оприлюднила розслідування "Дистанційка з Маямі", згідно з яким Буглак виїхав з України у "відпустку" за 12 днів до повномасштабного вторгнення РФ, але так і не повернувся.

Він оселився з родиною в містечку Голлівуд на узбережжі Атлантичного океану поблизу Маямі в штаті Флорида. Попри це, він залишався на посаді в ЦВК і отримав з державного бюджету в 2022 році півтора мільйона гривень зарплатні й матеріальної допомоги - на "оздоровлення" та "вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини".

Сам Буглак сказав журналістам, що має "особисті обставини", а українських законів не порушував, бо виїхав ще до війни, тоді як після її початку ЦВК перейшла на дистанційну роботу. Голова ЦВК Олег Діденко теж сказав журналістам, що з юридичної точки зору немає підстав для звільнення Буглака, хоча "з морального боку може бути багато питань".

Членів ЦВК призначає та звільняє Рада за поданням президента, в якому враховуються пропозиції парламентських фракцій. Буглак був членом ЦВК з 2019 року, делегованим "Блоком Петра Порошенка". До цього він був нардепом від однойменної фракції, раніше - головним юридичним радником кондитерської корпорації Roshen.