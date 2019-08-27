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Блок Петра Порошенка (БПП)

Блок Петра Порошенка - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "БПП".

Блок Петра Порошенка було засновано в травні 2000 року як партія "Солідарність". У серпні 2014 року "Солідарність" було перейменовано на "Блок Петра Порошенка "Солідарність". У травні 2019 року Блок Петра Порошенка перейменували на "Європейську солідарність". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019) 27.08.2019

За перші 100 днів президенства Володимир Зеленський і його команда Зе встигли відзначитися кількома скандалами з медіа. Журналістів обурює і відверте хамство на кшталт "тупої вівці", й часте ігнорування запитів про інтерв’ю. Владі преса не потрібна для комунікації з суспільством?

Політичний камбек: до болю знайомі самовисуванці

Політичний камбек: до болю знайомі самовисуванці 24.07.2019

У Верховній Раді 9 скликання три чверті депутатів будуть новачками. Та чимало народних обранців із досвідом балотувалися як самовисуванці і тепер повернуться під купол ВР.

Верховна Рада проігнорує указ Зеленського

Верховна Рада проігнорує указ Зеленського 24.05.2019

Верховна Рада України продовжить ухвалювати закони, незважаючи на указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, заявив керівник фракції БПП Артур Герасимов.
Верховна Рада пішла у контрнаступ проти Зеленського

Верховна Рада пішла у контрнаступ проти Зеленського 22.05.2019

Перші законопроекти президента Володимира Зеленського про зміну виборчої системи і публічні закупівлі під час виборчого процесу не змогли навіть потрапити до порядку денного Верховної Ради. Репортаж DW.
Гройсман планує йти на вибори з новою політичною силою

Гройсман планує йти на вибори з новою політичною силою 23.04.2019

Участь у чергових виборах до Верховної Ради Володимир Гройсман прагне брати з новою політичною силою, до якої увійдуть люди з позитивною репутацією.
Розслідування масштабної афери в енергетиці: журналісти передали записи НАБУ

Розслідування масштабної афери в енергетиці: журналісти передали записи НАБУ 29.03.2019

Журналісти програми "Схеми" передали НАБУ записи, на яких ґрунтувалося їхнє розслідування масштабної афери в енергетиці, до якої причетний народний депутат від БПП Ігор Кононенко.
Троє українських народних депутатів написали заяви про вихід з фракції БПП

Троє українських народних депутатів написали заяви про вихід з фракції БПП 28.02.2019

Рішення про вихід зі складу фракції партії "Блок Петра Порошенка" оприлюднили Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм.
Скасування статті про незаконне збагачення: амністія хабарників в Україні?

Скасування статті про "незаконне збагачення": амністія хабарників в Україні? 28.02.2019

Статтю про незаконне збагачення в Україні визнано неконституційною. Тепер чиновники зможуть не боятися відповідальності за корупційні дії, а гучні справи проти високопосадовців доведеться закрити, вважають експерти.

Однодумці Гандзюк висувають політичні вимоги

Однодумці Гандзюк висувають політичні вимоги 05.02.2019

Друзі і однодумці Катерини Гандзюк вимагають від БПП та "Батьківщини" дистанціюватися від своїх однопартійців-очільників Херсонської області, яких батько активістки назвав замовниками вбивства.
Президентська кампанія: Садовий, Наливайченко та Каплін висунуті кандидатами

Президентська кампанія: Садовий, Наливайченко та Каплін висунуті кандидатами 03.01.2019

Партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом у президенти України. Валентин Наливайченко балотуватиметься від руху "Справедливість", а депутат Сергій Каплін - від Соціал-демократичної партії.
НАБУ підозрює депутата ВР Ярослава Дубневича в привласненні коштів

НАБУ підозрює депутата ВР Ярослава Дубневича в привласненні коштів 03.01.2019

Депутату Верховної Ради від БПП закидають привласнення понад 90 мільйонів гривень. НАБУ передало до генпрокуратури подання щодо зняття недоторканності з нардепа.
В тюрму за наклеп: машина часу від депутатів Порошенка

В тюрму за наклеп: машина часу від депутатів Порошенка 23.11.2018

Група депутатів з фракції "Блок Петра Порошенка" хоче саджати за грати за поширення неправдивої інформації. Чи може стати реальністю закон про криміналізацію наклепу, зареєстрований у Верховній Раді представниками БПП?
Рада збільшила склад української ЦВК

Рада збільшила склад української ЦВК 18.09.2018

Верховна Рада України зробила важливий крок до вирішення дилеми довкола Центрвиборчкому. Склад ЦВК вирішили розширити до 17 осіб.
Повстання проти Порошенка у Верховній Раді: чи готовий президент на поступки?

"Повстання" проти Порошенка у Верховній Раді: чи готовий президент на поступки? 06.07.2018

В Україні з'явилися перші ознаки політичної кризи. Причина - наближення виборів, на яких президент хоче будь-що мати повний контроль над ЦВК. Партнери по коаліції очікують поступок від Порошенка. 
Депутат від БПП робить бізнес на пільгах і німецьких технологіях

Депутат від БПП робить бізнес на пільгах і німецьких технологіях 24.05.2018

Максим Єфімов - один з найбільших українських інвесторів у Німеччині. Він вкладає у німецькі вітропарки, а куплений тут завод переніс в Україну. Бізнесу на батьківщині допомагає депутатський мандат Єфімова.

Виборча реформа в Україні: що необхідно змінити? (15.05.2018) 15.05.2018

Попри зміну влади в Україні досі діє виборча система часів Януковича. Які зміни конче потрібні українському виборчому законодавству - з’ясовувала DW.

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