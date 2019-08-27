Блок Петра Порошенка (БПП)

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Блок Петра Порошенка - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "БПП".
Блок Петра Порошенка було засновано в травні 2000 року як партія "Солідарність". У серпні 2014 року "Солідарність" було перейменовано на "Блок Петра Порошенка "Солідарність". У травні 2019 року Блок Петра Порошенка перейменували на "Європейську солідарність". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За перші 100 днів президенства Володимир Зеленський і його команда Зе встигли відзначитися кількома скандалами з медіа. Журналістів обурює і відверте хамство на кшталт "тупої вівці", й часте ігнорування запитів про інтерв’ю. Владі преса не потрібна для комунікації з суспільством?
Статтю про незаконне збагачення в Україні визнано неконституційною. Тепер чиновники зможуть не боятися відповідальності за корупційні дії, а гучні справи проти високопосадовців доведеться закрити, вважають експерти.
Партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом у президенти України. Валентин Наливайченко балотуватиметься від руху "Справедливість", а депутат Сергій Каплін - від Соціал-демократичної партії.