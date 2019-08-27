Блок Петра Порошенка (БПП)

Блок Петра Порошенка - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "БПП".

Блок Петра Порошенка було засновано в травні 2000 року як партія "Солідарність". У серпні 2014 року "Солідарність" було перейменовано на "Блок Петра Порошенка "Солідарність". У травні 2019 року Блок Петра Порошенка перейменували на "Європейську солідарність". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.