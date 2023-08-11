Член ЦВК живе з початку війни в Голлівуді й отримує зарплату

Юрій Буглак уже півтора року живе в Маямі та отримав за цей час з бюджету України 1,5 мільйона гривень зарплати і матеріальної допомоги.

Член Центральної виборчої комісії (ЦВК) Юрій Буглак виїхав з України у відпустку за 12 днів до повномасштабного вторгнення Росії, але так і не повернувся, а оселився натомість у США. Попри це, він залишається на посаді та отримав з державного бюджету в 2022 році півтора мільйона гривень зарплатні й матеріальної допомоги - на "оздоровлення" та "вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини".

Як ідеться у розслідуванні програми "Схеми ", оприлюдненому 10 серпня, Буглак з родиною живе в містечку Голлівуд на узбережжі Атлантичного океану поблизу Маямі в штаті Флорида. Його дружина є учасницею групи "Живем в Майами, говорим по-русски" в соціальних мережах.

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"Особисті обставини" та дистанційна робота

Сам Буглак сказав журналістам, що має "особисті обставини", а українських законів не порушував, бо виїхав ще до війни, тоді як після її початку ЦВК перейшла на дистанційну роботу.

"Скажіть, хіба є різниця перебувати, наприклад, в місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місті, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? В місті Кошице і місті Ужгород. В чому різниця для посадовця, якщо він має право працювати дистанційно?" - прокоментував він.

З весни цього року Буглак пішов у декретну відпустку зі збереженням посади - з того ж дня, коли членів ЦВК знову зобов'язали працювати на своїх робочих місцях.

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ЦВК не має підстав звільнити Буглака

Голова ЦВК Олег Діденко сказав журналістам, що з юридичної точки зору немає підстав для звільнення Буглака, хоча "з морального боку може бути багато питань".

"Але мені не правильно коментувати дії колег, я такий самий член ЦВК, як і інші. Коли мене головою обирають - я маю певні додаткові адміністративні та організаційні функції, але вони не є безпосередньо моїми підлеглими в прямому сенсі цього слова. Я їх не приймаю на роботу і не звільняю. Мені, мабуть, не правильно коментувати дії колег", - зазначив Діденко.

Членів ЦВК призначає та звільняє Верховна Рада - за поданням президента, в якому враховуються пропозиції фракцій парламенту. Буглак є членом ЦВК з 2019 року, делегованим "Блоком Петра Порошенка". До цього він був народним депутатом від однойменної фракції, раніше - головним юридичним радником кондитерської корпорації Roshen.