Блінкен: Передумовою справжнього миру є сильна Україна

США працюють з Україною та іншими союзниками над досягненням консенсусу навколо ключових елементів "справедливого і міцного миру", щоб покласти край війні з Росією, пояснив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Сильна Україна є необхідною умовою для переговорів з Росією та встановлення справжнього миру після війни, заявив у п'ятницю, 2 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен на тлі посилення закликів до переговорів Києва з Москвою.

"Саме тому, що ми не маємо ілюзій щодо прагнень Путіна, ми вважаємо, що передумовою для змістовної дипломатії і справжнього миру є сильна Україна - здатна стримувати і захищатися від будь-якої агресії у майбутньому", - сказав Блінкен, виступаючи з промовою на заході, організованому Фінським інститутом міжнародних відносин у Гельсінкі, цитує агенція AFP.

Водночас він попередив, що чинення тиску з метою досягти швидкого припинення вогню зафіксує окупацію Росією частини України і таким чином не здатне принести справедливий і довготривалий мир, а стане лише "потьомкінським миром". У такому разі припинення вогню "винагородить агресора і покарає жертву", застеріг дипломат.

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США підтримують мирні зусилля інших країн

Блінкен зауважив, що США працюють з Україною та іншими союзниками над досягненням консенсусу навколо ключових елементів "справедливого і міцного миру", щоб покласти край війні з Росією. Вашингтон також заохочуватиме ініціативи інших країн щодо припинення конфлікту, за умови, що вони відповідатимуть Статуту Організації Об'єднаних Націй і передбачатимуть суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України, сказав він у своїй промові. "Ми підтримаємо зусилля - Бразилії, Китаю або будь-якої іншої країни, - якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого і міцного миру", - додав Блінкен. "Агресивна війна Путіна проти України була стратегічним провалом", - переконаний держсекретар США.

Вашингтон продовжить підтримувати Україну у військовому відношенні, щоб допомогти створити "українську армію майбутнього", пообіцяв Блінкен. Це означає створення сучасних військово-повітряних сил, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, потенціалу з виробництва боєприпасів, забезпечення сучасною бронетехнікою, створення умов для підтримання сил і техніки в бойовій готовності, додав держсекретар.

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Реакції на "мирні" заяви Орбана з Києва і Москви

Коментуючи 2 червня останні заклики прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який застеріг Україну від контрнаступу і закликав сторони до переговорів, речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що варіантів для мирного діалогу Москви і Києва зараз немає. "Щодо діалогу ми неодноразово говорили, зараз такого варіанту немає, не проглядається, передумов немає", - сказав він, цитує "Інтерфакс".

На заяви Орбана критично відреагували у Києві. Так, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що позиція Орбана "ображає цінності Європейського Союзу та міжнародного права загалом" і є "свідомим приниженням Європи та потуранням терористичним діям Росії".

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"Це свідоме виправдання агресора і заохочення його до продовження знищення України/Європи", - написав Подоляк у Twitter. Натомість віз запропонував Орбану: "Нехай подзвонить своєму "другу Путіну" та попросить, аби російські збройні формування вийшли за межі міжнародно визнаних кордонів України. І тоді війну буде закінчено. Більше жодних втрат і смертей". "Лише повноцінний вивід збройного контингенту і техніки окупанта є передумовою до закінчення війни. Чи хтось чув подібні заклики Орбана до Росії?" - риторично запитав Подоляк.