Держдеп США схвалив продаж ФРН близько 600 ракет до Patriot

Держдеп США схвалив продаж ФРН близько 600 ракет до Patriot16 серпня 2024 р.
Державний департамент США схвалив можливий продаж Німеччині до 600 ракет системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot та супутнього обладнання на суму близько 5 мільярдів доларів. Про це у четвер, 15 серпня, повідомило Агентство США зі співпраці в галузі оборонної безпеки (DSCA).
Зазначається, що уряд Німеччини звернувся з проханням придбати до 600 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) разом з обладнанням, технічною документацією та запасними частинами.
"Цей пропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки члена НАТО, який є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі. Пропонований продаж покращить спроможність Німеччини протистояти поточним і майбутнім загрозам і підвищить обороноздатність її армії", - йдеться у повідомленні DSCA.
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В DSCA також додали, що угода сприятиме досягненню наміру Німеччини щодо покращення національної та територіальної оборони, а також оперативної сумісності з силами США та НАТО.
Також реалізація угоди не змінить основний баланс сил у регіоні та не вплине негативним чином на обороноздатність США, наголосили в DSCA
Головним підрядником визначена компанія Lockheed Martin. Однак продаж ракет має схвалити Конгрес США.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина поставила останній три системи Patriot разом з ракетами до них.