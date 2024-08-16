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Держдеп США схвалив продаж ФРН близько 600 ракет до Patriot

Дмитро Шварц
16 серпня 2024 р.

Німеччина висловила намір придбати у США до 600 ракет типу PAC-3 MSE до системи ППО Patriot і супутнє обладнання. Вартість угоди становить близько $5 мільярдів. Її ще має схвалити Конгрес США.

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Система ППО Patriot
Система ППО Patriot у НімеччиніФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Державний департамент США схвалив можливий продаж Німеччині до 600 ракет системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot та супутнього обладнання на суму близько 5 мільярдів доларів. Про це у четвер, 15 серпня, повідомило Агентство США зі співпраці в галузі оборонної безпеки (DSCA).

Зазначається, що уряд Німеччини звернувся з проханням придбати до 600 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) разом з обладнанням, технічною документацією та запасними частинами.

"Цей пропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки члена НАТО, який є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі. Пропонований продаж покращить спроможність Німеччини протистояти поточним і майбутнім загрозам і підвищить обороноздатність її армії", - йдеться у повідомленні DSCA.

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В DSCA також додали, що угода сприятиме досягненню наміру Німеччини щодо покращення національної та територіальної оборони, а також оперативної сумісності з силами США та НАТО.

Також реалізація угоди не змінить основний баланс сил у регіоні та не вплине негативним чином на обороноздатність США, наголосили в DSCA

Головним підрядником визначена компанія Lockheed Martin. Однак продаж ракет має схвалити Конгрес США.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина поставила останній  три системи Patriot разом з ракетами до них.

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