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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що для відновлення порядку і спокою у світі Крим має бути деокупованийФото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Деокупація Криму є безальтернативною - Зеленський

Степан Смишляєв
3 год. тому

Щоб у світі встановився спокій і відновився порядок, заснований на конвенціях і Статуті ООН, Крим має бути деокупований, переконаний Володимир Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що деокупація Криму є безальтернативною. Про це він сказав увечері у п'ятницю, 7 квітня, під час церемонії "іфтар" - традиційної вечері мусульман під час місяцю посту Рамадан, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Він також висловив упевненість у тому, що агресор програє у війні Росії проти України. 

"Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для всього світу. Для порядку у світі, що заснований на конвенціях і Статуті ООН, а не на кримінальних звичках убивць, ґвалтівників і грабіжників, які Росія намагається поширити", - наголосив український президент. 

Зеленський також додав, що саме з окупації Криму і репресій проти "свободи української та кримськотатарської, проти кримських мусульман" почалася спроба Росії "поставити в рабські умови Україну й інші народи Європи".

В Україні проводитимуть "іфтар" на державному рівні

Пізніше цього ж дня в традиційному вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що відтепер щорічно в Україні проводитимуть "іфтар" за участю президента, як "спеціальний захід поваги". "Коли сідає сонце, відбувається іфтар - вечеря. В Україні це шанується всюди, і навіть на передовій, навіть в умовах боїв. Кримськотатарський народ шанує Рамадан... Повага завжди має бути обопільною", - наголосив президент України.

Він також додав, що мав честь нагородити воїнів, українських мусульман, які боронять країну. Зеленський подякував "усім у великій мусульманській спільноті світу, хто підтримує наш принцип - принцип про те, що нікому не дозволено агресією руйнувати мир". 

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Як повідомлялося, раніше цього тижня заступник керівника Офісу президента України з міжнародних питань Андрій Сибіга не виключив можливість переговорів із Росією щодо Криму після контрнаступу української армії і її виходу на адміністративну межу з півостровом.

Однак радник голови Офсу президента Михайло Подоляк пізніше зауважив, що переговори з РФ можливі лише після  виведення нею своїх військ "за міжнародно визнані кордони України 1991 року", включно з Кримом. Речник президента Сергій Никифоров наголосив, що в питанні можливих переговорів з Росією варто орієнтуватися передусім на заяви самого Зеленського.

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