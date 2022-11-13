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Сенаторка від Демократичної партії Кетрін Кортез Масто (ліворуч)
Кетрін Кортез Масто переобрана сенаторкою США від Демократичної партії.Фото: Anna Moneymaker/Getty Images
ПолітикаСполучені Штати Америки

Демократи зберігають контроль над Сенатом США - ЗМІ

Степан Смишляєв
3 год. тому

Чинна сенаторка від демократів перемагає на виборах у штаті Невада і стає 50-ою демократкою в верхній платі Конгресу. Це гарантує демократами більшість голосів у Сенаті.

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Чинна сенаторка від Демократичної партії Кетрін Кортез Масто перемагає на проміжних виборах до Сенату США у штаті Невада, свідчать прогнози соціологічної служби Edison Research, а також телекомпанії NBC, оприлюднені у суботу, 12 листопада.

Також про перемогу Масто повідомила агенція Associated Press, що відстежує перебіг виборів. За її інформацією, хоча підрахунок ще не завершено (оброблено близько 98 відсотків даних), завдяки підтримці в районі Лас-Веґасу, сенаторка отримала перевагу в 5000 голосів і цього їй вистачить, щоб зберегти лідерство. 

Ця перемога дозволить демократом набрати 50 місць в Сенаті і гарантує їм більшість голосів, адже навіть за умови рівного розподілу місць (50-50), віцепрезидентка США Камала Харріс, яка також представляє демократів, має вирішальний голос.

Напередодні кандидат від демократів переміг і в штаті Аризона. Наразі не визначений переможець лише в Джорджії - там 6 грудня відбудеться другий тур голосування, адже в першому жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів. Але для загального розподілу сил в Сенаті його результати не матимуть вирішального значення.

Байден зміцнює позиції

Хоча офіційно результати виборів ще не оголошені, президент США Джо Байден вже святкує перемогу своєї партії на виборах у Сенат. "Я почуваюся задоволеним і з нетерпінням чекаю наступних кількох років", - сказав Байден в неділю на полях саміту лідерів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), повідомляє AFP.

Він також зауважив, що контроль над Сенатом зміцнить його позицію на переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, які заплановані на неділю. "Я знаю, що йду сильнішим", - зауважив президент.

Проміжні вибори у США

Проміжні вибори у США відбулися 8 листопада. На них переобрано весь склад Палати представників (435 місць) та третину Сенату (35 місць із 100). Крім того, у 36 штатах обрано нових губернаторів.

У Палаті представників Конгресу США республіканці, за оцінками аналітиків, матимуть понад 220 голосів. Для простої більшості там достатньо 218. Загалом Демократична партія президента Джо Байдена продемонструвала кращий результат, ніж очікували аналітики.

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