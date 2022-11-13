Демократи зберігають контроль над Сенатом США - ЗМІ
Степан Смишляєв
3 год. тому
Чинна сенаторка від демократів перемагає на виборах у штаті Невада і стає 50-ою демократкою в верхній платі Конгресу. Це гарантує демократами більшість голосів у Сенаті.
https://p.dw.com/p/4JRcK
Реклама
Чинна сенаторка від Демократичної партії Кетрін Кортез Масто перемагає на проміжних виборах до Сенату США у штаті Невада, свідчать прогнози соціологічної служби Edison Research, а також телекомпанії NBC, оприлюднені у суботу, 12 листопада.
Також про перемогу Масто повідомила агенція Associated Press, що відстежує перебіг виборів. За її інформацією, хоча підрахунок ще не завершено (оброблено близько 98 відсотків даних), завдяки підтримці в районі Лас-Веґасу, сенаторка отримала перевагу в 5000 голосів і цього їй вистачить, щоб зберегти лідерство.
Ця перемога дозволить демократом набрати 50 місць в Сенаті і гарантує їм більшість голосів, адже навіть за умови рівного розподілу місць (50-50), віцепрезидентка США Камала Харріс, яка також представляє демократів, має вирішальний голос.
Хоча офіційно результати виборів ще не оголошені, президент США Джо Байден вже святкує перемогу своєї партії на виборах у Сенат. "Я почуваюся задоволеним і з нетерпінням чекаю наступних кількох років", - сказав Байден в неділю на полях саміту лідерів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), повідомляє AFP.
Він також зауважив, що контроль над Сенатом зміцнить його позицію на переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, які заплановані на неділю. "Я знаю, що йду сильнішим", - зауважив президент.
Проміжні вибори у США
Проміжні вибори у США відбулися 8 листопада. На них переобрано весь склад Палати представників (435 місць) та третину Сенату (35 місць із 100). Крім того, у 36 штатах обрано нових губернаторів.
У Палаті представників Конгресу США республіканці, за оцінками аналітиків, матимуть понад 220 голосів. Для простої більшості там достатньо 218. Загалом Демократична партія президента Джо Байдена продемонструвала кращий результат, ніж очікували аналітики.
Проміжні вибори у США: чи зменшиться підтримка України