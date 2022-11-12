Вибори в Сенат США: демократи перемагають в Аризоні
Степан Смишляєв
1 год. тому
Демократи - за крок до того, щоб зберегти більшість в Сенаті. Для цього їм потрібно отримати ще одне місце. Результати виборів невідомі ще в двох штатах.
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Сенатор від Демократичної партії США Марк Келлі переобраний до складу верхньої палати американського парламенту від штату Аризона під час проміжних виборів . Про перемогу Келлі в суботу, 12 листопада, повідомили телевізійні мережі США, передає агенція AFP.
Таким чином демократи набирають уже 49 місць в Сенаті й перебувають за крок від того, щоб зберегти більшість в цьому органі. Адже навіть за умови рівного розподілу місць (50-50), віцепрезидентка США Камала Харріс, яка також представляє демократів, матиме вирішальний голос.
Трамп хоче перерахунку в Аризоні
Конкурент Келлі від Республіканської партії Блейк Мастерс наразі не визнав програшу, а колишній президент США Дональд Трамп, який і далі бере активну участь в політичних процесах, написав в соціальних мережах, що деякі машини для голосування в Аризоні не працюють, тож результати в штаті є "шахрайством та фальсифікацією". "Повторіть вибори!" - закликав він.
За словами радника Трампа Джейсона Міллера, наступного тижня той планує оголосити намір знову балотуватися на посаду президента США в 2024 році. "Президент Трамп оголосить у вівторок, що балотується в президенти (…) Це буде дуже професійне, дуже розширене оголошення", - заявив радник.
Підрахунок голосів в Неваді триває
Наразі немає остаточного результату голосування у двох штатах: Неваді і Джорджії. В Джорджії 6 грудня має відбутися другий тур голосування, адже в першому жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів, хоча з невеликим відривом лідирував демократ Рафаель Ворнок.
Єдиним штатом, де досі невідомі результати першого туру, залишається Невада. Там після підрахунку 95 відсотків голосів, розрив між кандидатом від республіканців Адамом Лакслатом і демократкою Катрін Кортез Масто становить 0,1 відсотка на користь республіканця, повідомляє AP.
У Палаті представників Конгресу США республіканці, за оцінками аналітиків, матимуть понад 220 голосів. Для простої більшості досить 218. Загалом Демократична партія президента Джо Байдена продемонструвала кращий результат, ніж очікували аналітики.