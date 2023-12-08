Декларації працівників ТЦК і ВЛК відкриють для громадськості

Електронні декларації працівників військкоматів і військово-лікарських комісій будуть незабаром відкриті для публічного доступу, запевнили у громадській раді НАЗК.

Для публічного доступу будуть відкриті електронні декларації працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) і військово-лікарських комісій (ВЛК), заявила голова громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) Катерина Бутко в ефірі "Радіо Свобода" у п'ятницю, 8 грудня.

За її словами, це питання обговорювалося ще на етапі підготовки закону про відновлення електронного декларування, ухваленого у вересні. "Враховуючи всі скандали з моніторингом способу життя, все, що було виявлено у представників, їхні декларації однозначно мають бути відкриті. Це була позиція в тому числі і голови антикорупційного комітету, і багатьох інших", - розповіла Бутко.

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Вона додала, що з огляду на безпекову ситуацію декларації низки категорій осіб, пов'язаних із захистом України, будуть закритими. "Очевидно, що через безпекові складові частина декларацій має бути закрита, тому що це декларації військових, це декларації співробітників розвідки, це декларації людей, в яких члени сім'ї мобілізувалися, пішли воювати", - зазначила Бутко.

Публічний доступ до декларацій скоро відкриють

Напередодні НАЗК повідомило, що незабаром буде відкритий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Там зауважили, що завершують роботу з вилучення з публічної частини реєстру інформації про декларантів, які захищають державу.

"Не пізніше 10 грудня НАЗК завершить цю роботу за поданнями ініціаторів вилучення, які надійшли до цієї дати", - зазначили в агентстві.