Рада підтримала негайне відкриття е-декларацій

Українські парламентарі проголосували за закон про відновлення е-декларування з вето президента. Згідно з ним декларації відкриють одразу.

Верховна Рада України схвалила вето президента та виправила закон про відновлення е-декларування, повідомив у середу, 20 вересня, народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, документ підтримав 341 народний обранець. "Зміни передбачають одразу відкриття декларацій. Цього разу весь зал був тотально за відкритість", - написав Железняк у Telegram.

Нагадємо, 5 вересня парламент ухвалив закон про відновлення електронного декларування держслужбовців та депутатів під час воєнного стану. Утім, у документі депутати залишили закритими ще на рік або до дня припинення воєнного стану реєстр декларацій посадовців.

Закриття реєстру декларацій наразилося на критику. До ветування закону закликало, зокрема, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). А народний депутат Железняк тоді наголошував, що це рішення не дозволить Україні виконати один зі структурних маяків Міжнародного валютного фонду (МВФ). 12 вересня президент України Володимир Зеленський ветував закон, наголосивши, що декларації мають бути відкриті одразу.

Нагадаємо, обов'язок подавати публічні електронні декларації, який діяв для депутатів та держслужбовців в Україні багато років, скасували на початку березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на період дії воєнного стану, що триває від самого початку війни.

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