  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

НАЗК попросить Зеленського ветувати закон про е-декларування

Анастасія Шепелева
6 вересня 2023 р.

НАЗК звернеться до Зеленського, аби той наклав вето на закон про е-декларування, щоб депутати його доопрацювали. Напередодні Рада повернула декларування, але вирішила залишити реєстр закритим на рік.

https://p.dw.com/p/4W08a
Президент України Володимир Зеленський
НАЗК звернеться до президента України Володимира ЗеленськогоФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має намір звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений парламентом законопроєкт №9587-Д про декларування державними службовцями своїх доходів і майна. Про це повідомляється на сайті НАЗК у середу, 6 вересня.

"Це дозволить повернути його на повторний розгляд Верховній Раді. Таке рішення є єдиним в правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та європейське майбутнє України", - пояснюють в НАЗК.

Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування 5 вересня, але з обмеженнями. Зокрема, електронні декларації посадовців залишатимуться закритими для суспільства ще мінімум рік, оскільки депутати так і не підтримали відкриття публічного доступу до них.

Читайте детальніше: Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

НАЗК: Закон знищує реєстр корупціонерів

У НАЗК кажуть, що закон містить низку суперечливих норм. Зокрема, особа, яка подала завідомо недостовірні дані в декларації на суму до 1,3 мільйона гривень, в разі сплати штрафу не потраплятиме до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

"Такі зміни мають лише одну мету - сприяти приховуванню інформації про статки державних службовців, які після сплати штрафу у розмірі від 17 тисяч до 42,5 тисячі гривень залишатимуться на своїй посаді і не отримуватимуть жодних обмежень на доступ до державної служби надалі", - вважають в агентстві.

Більше того, на думку НАЗК, Рада підтримала норму, яка фактично знищує цей реєстр. Йдеться про приховування даних реєстру шляхом не внесення до нього інформації про осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення, а також видалення більшості вже наявних даних про осіб, причетних до корупції.

Зараз у реєстрі значаться 46 556 людей, з яких понад 15 тисяч притягнуті до кримінальної відповідальності за корупцію. Після внесення змін у переліку залишаться близько п'яти тисяч правопорушників, що дасть можливість "не враховувати при призначенні на посади суддів, керівні посади у державних органах та органах місцевого самоврядування факт засудження особи за корупційні злочини".

"Після видалення майже 80 відсотків даних реєстру ні президент, ні прем'єр-міністр, ні міністри, ні керівники інших органів влади, ні громадські організації, ні громадська рада доброчесності та Вища кваліфікаційна комісія суддів, які найближчим часом мають забезпечити призначення понад двох тисяч суддів, при прийнятті рішень про призначення не матимуть офіційного джерела даних про осіб, які були внесені до нього", - кажуть в НАЗК.

Українським антикорупційним органам немає аналогів? Фактчек DW (26.08.2021)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Верховна Рада

Рада призначила міністром оборони Умєрова

Політика6 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Попри повернення обов'язкового е-декларування в Україні той, хто сподівався на відновлення прозорості в питанні статків держслужбовців, буде розчарований

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Корупція5 вересня 2023 р.
Президенти Туреччини й Росії Ердоган і Путін на переговорах у Сочі, 4 вересня 2023 року

Німецькі ЗМІ - про провал переговорів щодо "зернової угоди"

Німецькі ЗМІ - про провал переговорів щодо "зернової угоди"

Політика5 вересня 2023 р.
Виставка у фойє університету імені Гумбольдта

Фотовиставка "Воєнні злочини Росії" приїхала до Берліна

Фотовиставка "Воєнні злочини Росії" приїхала до Берліна

Конфлікти5 вересня 2023 р.
external

Нові заколоти в Росії: експерти про те, чи це можливо

Нові заколоти в Росії: експерти про те, чи це можливо

Конфлікти5 вересня 2023 р.05:20 хв.
external

У Берліні відкрили виставку про воєнні злочини Росії

У Берліні відкрили виставку про воєнні злочини Росії

Конфлікти5 вересня 2023 р.03:59 хв.
external

"24/7": як працюють медики у військовому шпиталі

"24/7": як працюють медики у військовому шпиталі

Конфлікти5 вересня 2023 р.02:35 хв.
На головну сторінку