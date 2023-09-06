НАЗК попросить Зеленського ветувати закон про е-декларування

НАЗК звернеться до Зеленського, аби той наклав вето на закон про е-декларування, щоб депутати його доопрацювали. Напередодні Рада повернула декларування, але вирішила залишити реєстр закритим на рік.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має намір звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений парламентом законопроєкт №9587-Д про декларування державними службовцями своїх доходів і майна. Про це повідомляється на сайті НАЗК у середу, 6 вересня.

"Це дозволить повернути його на повторний розгляд Верховній Раді. Таке рішення є єдиним в правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та європейське майбутнє України", - пояснюють в НАЗК.

Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування 5 вересня, але з обмеженнями. Зокрема, електронні декларації посадовців залишатимуться закритими для суспільства ще мінімум рік, оскільки депутати так і не підтримали відкриття публічного доступу до них.

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НАЗК: Закон знищує реєстр корупціонерів

У НАЗК кажуть, що закон містить низку суперечливих норм. Зокрема, особа, яка подала завідомо недостовірні дані в декларації на суму до 1,3 мільйона гривень, в разі сплати штрафу не потраплятиме до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

"Такі зміни мають лише одну мету - сприяти приховуванню інформації про статки державних службовців, які після сплати штрафу у розмірі від 17 тисяч до 42,5 тисячі гривень залишатимуться на своїй посаді і не отримуватимуть жодних обмежень на доступ до державної служби надалі", - вважають в агентстві.

Більше того, на думку НАЗК, Рада підтримала норму, яка фактично знищує цей реєстр. Йдеться про приховування даних реєстру шляхом не внесення до нього інформації про осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення, а також видалення більшості вже наявних даних про осіб, причетних до корупції.

Зараз у реєстрі значаться 46 556 людей, з яких понад 15 тисяч притягнуті до кримінальної відповідальності за корупцію. Після внесення змін у переліку залишаться близько п'яти тисяч правопорушників, що дасть можливість "не враховувати при призначенні на посади суддів, керівні посади у державних органах та органах місцевого самоврядування факт засудження особи за корупційні злочини".

"Після видалення майже 80 відсотків даних реєстру ні президент, ні прем'єр-міністр, ні міністри, ні керівники інших органів влади, ні громадські організації, ні громадська рада доброчесності та Вища кваліфікаційна комісія суддів, які найближчим часом мають забезпечити призначення понад двох тисяч суддів, при прийнятті рішень про призначення не матимуть офіційного джерела даних про осіб, які були внесені до нього", - кажуть в НАЗК.