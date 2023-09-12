Зеленський ветував закон із "закритими" е-деклараціями

Обмеження в електронному декларуванні є неприйнятними і мають бути швидко виправлені Верховною Радою, вважає Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування.

"Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", - написав президент у Telegram вранці у вівторок, 12 вересня.

Втім, текст пропозицій президента до законопроєкту на сайті Верховної Ради наразі відсутній, тож незрозуміло, які саме положення документа він пропонує змінити.

Нагадаємо, 5 вересня парламент ухвалив закон про відновлення електронного декларування держслужбовців та депутатів під час воєнного стану. Утім, у документі депутати залишили закритими ще на рік або до дня припинення воєнного стану реєстр декларацій посадовців.

Закриття реєстру декларацій наразилося на критику. До ветування закону закликало, зокрема, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). А народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк наголосив, що це рішення не дозволить Україні виконати один зі структурних маяків Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Нарікання викликали не лише терміни відкриття

Водночас, строки відкриття реєстру - не єдине положення законопроєкту, які викликали нарікання. Так, в НАЗК критикували норми про те, що особа, яка подала завідомо недостовірні дані в декларації на суму до 1,3 мільйона гривень, в разі сплати штрафу не потраплятиме до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Ще одна норма - про не внесення до реєстру інформації про осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення, що, на переконання НАЗК, фактично знищить цей реєстр.

Нагадаємо, обов'язок подавати публічні електронні декларації, який діяв для депутатів та держслужбовців в Україні багато років, скасували на початку березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на період дії воєнного стану, що триває від самого початку війни.

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