Рада підтримала повернення е-декларування

Законодавці підтримали більшістю голосів закон про повернення е-декларацій під час дії воєнного стану. Утім, найважливішу з точки зору МВФ поправку депутати ВР не підтримали, повідомив нардеп Железняк.

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про відновлення електронного декларування держслужбовців та депутатів під час воєнного стану. За відповідний документ у вівторок, 5 вересня, проголосували 329 парламентарів.

Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" (№9534).

Передбачено, що до 31 січня 2024 року мають бути подані декларації чиновників, неподані за 2022-2023 роки, зазначив нардеп від фракції "Голос" і перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Водночас, згідно закону, військовим дозволили подавати декларації після завершення воєнного стану або звільнення зі служби. "Мають подати декларації не пізніше 90 днів після скасування воєнного стану або звільнення зі служби. Ця "відстрочка" не поширюється на тиловиків", - зауважив Юрчишин.

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Крім того, за словами нардепа, перелік чиновників, які повинні подавати декларації, розиширили. "Декларуватися мають члени ВЛК та лікарсько-консультативних комісій, МСЕК тощо. Щодо них також тепер можуть здійснювати перевірки", - пояснив Юрчишин.

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Закритий доступ до Реєстру декларацій всупереч рекомендаціям МВФ

Тим часом народні депутати залишили закритими ще на рік або до дня припинення воєнного стану реєстр декларацій посадовців. Правку про негайне відкриття реєстру підтримало лише 199 парламентарів із необхідного мінімуму у 226 голосів.

Хоча чиновники все-таки матимуть змогу зробити свою декларацію відкритою. Для цього треба буде звернутись до НАЗК. "Також Кабмін розробить список, кому рекомендовано відкрити декларації", - зауважив Юрчишин.

Рішення закрити на рік декларації не дозволить Україні виконати один зі структурних маяків Міжнародного валютного фоннду (МВФ), вважає народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк. "Не впевнений, що це зарахують як виконання одного з структурних маяків МВФ (хоча вже дедлайн 01 серпня ми пропустили). Через норму про закриті на рік декларації", - написав він у Telegram.

Також, на думку Железняка, зауваження у МВФ будуть до ухваленого закону №9587д про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким зокрема запроваджується можливість "автоматичної фіксації" правопорушень за несвоєчасне подання декларації.

Нагадаємо, обов'язок подавати публічні електронні декларації, який діяв для депутатів та держслужбовців в Україні багато років, скасували на початку березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на період дії воєнного стану, що триває від самого початку війни.