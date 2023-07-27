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Рада зробила перший крок до відновлення е-декларування

Анастасія Шепелева
28 хв. тому

У першому читанні народні депутати України підтримали законопроєкт про відновлення електронного декларування під час дії воєнного стану.

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Верховна Рада України
Верховна Рада УкраїниФото: Irina Yakovleva/TASS/dpa/picture alliance

Верховна Рада України у першому читанні у четвер, 27 липня, ухвалила законопроєкт про відновлення електронного декларування держслужбовців та депутатів. За документ проголосували 299 народних обранців.

Окрім відновлення подання електронних декларацій, законопроєкт містить вимогу подати їх також за 2022 рік, якщо людина цього раніше не робила.

Водночас відновлення подання декларацій не стосується тих, хто виконує завдання в інтересах національної безпеки чи перебуває на територіях, які постраждали від військової агресії Російської Федерації проти України.

Вони будуть зобов'язані подати декларації протягом 90 днів від дати завершення бойових дій, тимчасової окупації або ж повернення декларанта до місця постійної дислокації чи місця постійної роботи. Так само всі винятки, згідно з законопроєктом, перестають діяти після припинення або скасування в Україні воєнного стану.

Відновлюються спецперевірки

Крім того, документом спрощується процедура подання декларацій та відновлюються спецперевірки, які були припинені на час воєнного стану. Для цього відновлюються повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Серед іншого - буде відновлено публічний доступ до декларацій, але на період до скасування воєнного стану не підлягатимуть відображенню у відкритому доступі низка відомостей. Серед них - місце фактичного проживання та зареєстроване місце проживання суб'єкта декларування, дата народження та данні фізичних осіб, вказаних у декларації, номера рахунку в банківській чи іншій фінансовій установі, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України та відомості про населені пункти, де розташовані об’єкти, які зазначаються у декларації.

Обов'язок подавати публічні електронні декларації, який діяв для депутатів та держслужбовців в Україні багато років, скасували на початку березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на період дії воєнного стану, що триває від самого початку війни.

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Верховна Рада України

Рада зробила перший крок до відновлення е-декларування

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