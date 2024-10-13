DeepState: Росіяни розстріляли дев'ятьох військових ЗСУ

Аналітичний проєкт DeepState, посилаючись на джерела у 1-шій окремій танковій бригаді, повідомив що 10 жовтня війська РФ розстріляли 9 полонених українських бійців. Омбудсмен звернувся до ООН і МКЧХ.

Російські війська розстріляли дев'ятьох українських військових на Курщині, повідомив український аналітичний проєкт Deepstate у неділю, 13 жовтня.

За даними проєкту, 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений шлях в Курській області РФ російські військові розстріляли українських операторів дронів. "Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", - пише DeepState у Telegram. Інформацію проєкт отримав від власних джерел у першій об'єднаній танковій бригаді.

Військові, можливо, не здавались в полон

У Telegram-каналі "Говорять снайпер +", який, за вказаними у ньому даними, веде командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов, спростовується інформація, що військові, яких розстріляли, намагались здатись у полон. За даними Бунятова, військові були у тилу і відстрілювались до останнього.

Омбудсмен звернувся до ООН та МКЧХ

Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Організації об'єднаних націй (ООН) та Міжнародного комітету червоного хреста (МКЧХ) через інформацію про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині.

"Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія - це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!" - наголосив він.

Як повідомлялося, з грудня 2023 року до березня 2024-го моніторингова місія ООН з прав людини в Україні отримала повідомлення про страту російськими окупантами 32 полонених українських військових.