  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

DeepState: Росіяни розстріляли дев'ятьох військових ЗСУ

Євгенія Наконечна
13 жовтня 2024 р.

Аналітичний проєкт DeepState, посилаючись на джерела у 1-шій окремій танковій бригаді, повідомив що 10 жовтня війська РФ розстріляли 9 полонених українських бійців. Омбудсмен звернувся до ООН і МКЧХ.

https://p.dw.com/p/4ljFG
Український солдат у Суджі на Курщині (фото з архіву)
Український солдат у Суджі на Курщині (фото з архіву)Фото: KIRILL CHUBOTIN/Ukrinform/IMAGO

Російські війська розстріляли дев'ятьох українських військових на Курщині, повідомив український аналітичний проєкт Deepstate у неділю, 13 жовтня.

За даними проєкту, 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений шлях в Курській області РФ російські військові розстріляли українських операторів дронів. "Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", - пише DeepState у Telegram. Інформацію проєкт отримав від власних джерел у першій об'єднаній танковій бригаді.

Військові, можливо, не здавались в полон

У Telegram-каналі "Говорять снайпер +", який, за вказаними у ньому даними, веде командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов, спростовується інформація, що військові, яких розстріляли, намагались здатись у полон. За даними Бунятова, військові були у тилу і відстрілювались до останнього.

Омбудсмен звернувся до ООН та МКЧХ

Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Організації об'єднаних націй (ООН) та Міжнародного комітету червоного хреста (МКЧХ) через інформацію про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині.

 "Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія - це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!" - наголосив він.

Як повідомлялося, з грудня 2023 року до березня 2024-го моніторингова місія ООН з прав людини в Україні отримала повідомлення про страту російськими окупантами 32 полонених українських військових

Російський полон замість евакуації

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Російсько-український кордон

За репортажі з Курщини: ФСБ порушила справи проти ще двох іноземних журналістів

За репортажі з Курщини: ФСБ порушила справи проти ще двох іноземних журналістів

Фігурантами кримінальних справ у РФ стали журналісти зі Швейцарії та Франції Курт Пельда і Кетрін Норріс Трент. Вони побували на тій частині Курської області, що перебуває під контролем ЗСУ.
Свобода преси8 жовтня 2024 р.
Колона російської техніки на виїзді з Курську (фото з архіву)

Сили оборони України частково повернули втрачені позиції на Курщині - ЦПД

Сили оборони України частково повернули втрачені позиції на Курщині - ЦПД

ЗСУ частково повернули раніше втрачені позиції у Курській області, заявили в Центрі протидії дезінформації. Таким чином в РНБО прокоментували заяви про активізацію дій РФ на цьому напрямку.
Конфлікти12 жовтня 2024 р.