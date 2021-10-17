Данілов пояснив, які помилки виправили щодо 100 "ворів у законі" в санкційному списку

Помилки стосовно більш ніж 100 осіб, щодо яких були запроваджені санкції як до "ворів у законі", та через які з міністерства внутрішніх справ звільнили кілька посадовців, стосувались правильності написання їхніх імен, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у неділю, 17 жовтня, "Громадському".

"Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені", - сказав він. При цьому одна особа, за його словами, була включена до санкційного списку помилково, тому її з нього виключили, пише видання. Водночас деталі у повідомленні не наводяться.

DW звернулась до секретаря РНБО за коментарем, однак поки відповіді не отримала.

Розслідування обставин появи помилок у санкційному списку щодо ворів у законі

За підсумками засідання РНБО 15 жовтня Данілов повідомив, що "в рішеннях, які готувалися раніше, були свідомі чи несвідомі помилки відносно 108 осіб, які вже виправили". За його словами, вісім людей, причетних до оформлення санкційних списків щодо криміналітету, були покарані: частину з них звільнили з МВС, двох - понизили на посадах у міністерстві. В чому полягали помилки та яким чином їх виправили, Данілов не уточнив.

За даними ряду політиків та громадських діячів ці особи були помилково внесені до санкційного списку, а після виявлення цього факту виключені з нього. DW звернулась до Офісу президента України з проханням прояснити, яким саме чином була виправлена помилка та якими будуть її наслідки, однак прямої відповіді не отримала. Натомість там закликали "відмовитися від спекулятивних оцінок тих чи інших санкційних рішень". Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що при підготовці вказаних матеріалів порушення були допущені працівниками МВС у період, коли його очолював Арсен Аваков. "У даний момент у повному обсязі встановлюються конкретні обставини того, як допускалися порушення і чи були вони умисними. Ця перевірка ще не завершилася", - сказав він 16 жовтня і додав, що згодом аппарат РНБО має поінформувати про її результати.

Ярослав Тракало, ексзаступник директора департаменту комунікації МВС за часів, коли його очолював Аваков, запевнив DW у неділю, 17 жовтня, що усі помилки в санкційних списках стосувалися транслітерації імен та прізвищ і дат народження підсанкційних громадян. "Часто вори в законі мають по кілька паспортів, де може відрізнятися навіть на одну літеру правопис прізвища або ж дата народження", - сказав він. Чи вплинули такі "технічні помилки" на долю тих, кого стосувалися санкції, та чи виправдане покарання у вигляді звільнення за це, Тракало коментувати не став. При цьому він зазначив, що будь-які матеріали до засідання РНБО готуються апаратом, затверджуються Даніловим, голосуюються членами РНБО та вводяться в дію указом президента Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, 14 травня РНБО запровадила санкції щодо 557 "ворів у законі" та 111 іноземців-кримінальних авторитетів. 21 травня Зеленський підписав указ про санкції до "ворів у законі".

Нагадаємо, весною 2019 року РНБО запровадила санкції проти онуки італійського диктатора Беніто Муссоліні, ексдепутатки Європейського парламенту Алессандри Муссоліні за начебто участь у спостереженні за так званими "виборами" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. У травні 2020 року Зеленський виключив її з санкційного списку, не зазначаючи причини в указі. За даними ЗМІ, санкції проти неї запровадили помилково, переплутавши з італійцем Алессандро Муссоліно, який справді їздив "спостерігачем" в ОРДЛО.