Помилка РНБО: у Зеленського встановлюють, як до ворів у законі хибно зарахували 100 осіб

В Офісі Президента (ОП) запевняють, що обставини внесення до санкційного списку більше 100 осіб, яких "помилково" зарахували до ворів у законі, встановлюються. В тому числі перевіряється, чи могли такі дії бути умисними, повідомив DW у суботу, 16 жовтня, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Cекретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов на брифінгу за підсумками її засідання 15 жовтня розповів, що "в рішеннях, які готувалися раніше, були свідомі чи несвідомі помилки відносно 108 осіб, які вже виправили". За його словами, вісім людей, які були причетні до оформлення санкційних списків щодо криміналітету, були покарані: частину з них звільнили з лав міністерства внутрішніх справ, двох - понизили на посадах у міністерстві.

"Помилка" РНБО викликала критику

Депутатка Верховної Ради від фракції "Голос", членкиня парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова переконана, що включення вказаних людей до санкційного списку було "фальсифікацією документів на найвищому державному рівні". "Аваков і Ко прибирали зі списків реальних ворів за гроші, а натомість вносили тих, кого там хотіли бачити, - стверджує вона у Facebook, - Деяких внесли - бо добровольці, і спрацювали російські спецслужби, і дуже вже треба було добитися їхньої екстрадиції з України в лапи ФСБ. Деяких - внесли за "бабло" конкуренти по бізнесу".

У свою чергу колишній перший заступник голови Служби безпеки України та ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак вважає, що така "помилка" мала би стати предметом для розслідування правоохоронними органами та розгляду судом. "РНБО, яка де-факто підмінила собою усі правоохоронні органи і суди, може приймати надважливі для держави рішення похапцем, без глибокого аналізу питання, без належної доказової бази, без наявності правових підстав", - пояснив він свою думку в Facebook. На його переконання, відповідальність повинні нести не тільки посадовці МВС, але й апарат РНБО, який готував матеріали до засідання, Данілов, який погоджує проєкти рішень, члени РНБО, які ухвалили рішення без належного розгляду та Зеленський, який увів його у дію.

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Офіс Президента просить не спекулювати та обіцяє перевірку

У відповідь на запит DW до Офісу Президента України щодо розслідування причин "помилки" та її наслідків, Подоляк закликав "відмовитися від спекулятивних оцінок тих чи інших санкційних рішень". За його словами, при підготовці вказаних матеріалів порушення були допущені працівниками міністерства внутрішніх справ, коли його очолював Арсен Аваков.

"У даний момент у повному обсязі встановлюються конкретні обставини того, як допускалися порушення і чи були вони умисними. Ця перевірка ще не завершилася", - сказав Подоляк. На інші запитання щодо обставин підготовки й прийняття рішення, виправлення помилок та можливих наслідків ситуації він не відповів. Він наголосив, що наразі апарат РНБО проводить перевірку і згодом має поінформувати про її результати.

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції щодо 557 ворів у законі та 111 іноземців-кримінальних авторитетів. 21 травня Зеленський підписав указ про санкції до ворів у законі.