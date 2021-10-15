 РНБО запровадила нові санкції за вибори в Криму і затвердила план оборони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2021

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Новини

РНБО запровадила нові санкції за вибори в Криму і затвердила план оборони

В Україні додали 237 осіб до санкційного списку за причетність до російських виборів в анексованому Криму та голосування жителів Донбасу. Крім того, РБНО затвердила план оборони країни та дві стратегії.

Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила ще один пакет санкцій щодо осіб, причетних до організації голосування на виборах до Державної думи Росії в анексованому Криму та залучення до них жителів непідконтрольної владі частини Донбасу. Так, новий пакет санкцій стосуватиметься 237 осіб, повідомив секретар Ради Олексій Данілов.

Це вже другий пакет обмежувальних заходів щодо осіб, які були залучені до російського виборчого процесу на території України. Раніше Україна запровадила санкції проти 93 осіб, причетних до проведення у вересні виборів до Держдуми в анексованому Росією Криму

Ці обмежувальні заходи передбачають блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону в'їзду на територію України, заборону набуття у власність земельних ділянок та участі у приватизації, позбавлення державних нагород України.

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Ще один пакет санкцій РНБО, затверджений 15 жовтня, стосується роботи російської торгівельної мережі "Mere". Як повідомив Данілов, Рада ухвалила рішення заборонити роботу магазинів мережі на території України. "Єдине місто, де тривала їхня діяльність - це Біла Церква, але після сьогоднішнього засідання РНБО вони не можуть працювати на території нашої країни", - сказав Данілов.

План оборони і дві стратегії

Також на засіданні в п'ятницю РНБО затвердила План оборони України. Як зазначив Данілов, подібний документ в країні з'явився вперше. Він передбачає механізми співпраці різних відомств у разі надзвичайних ситуацій і залучення сил територіальної оборони. "Це великий документ, над яким працювали майже два роки, який чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні постали перед нашою країною", - сказав Данілов.

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Крім того, РНБО затвердила Стратегію інформаційної безпеки України, повідомив секретар Ради. За його словам, в ній йдеться про інформаційну безпеку країни в розрізі російської агресії.

Ще одна стратегія, яку ухвалила Рада на засіданні, стосується біологічної безпеки і захисту України. За словами Данілова, вона покликана врегулювати дії державних органів задля протидії хворобам, таким як COVID-19.

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