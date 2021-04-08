В Україні заборонять рекламу лікарських засобів

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України доручила українському урядові запровадити мораторій на рекламу ліків та медичних препаратів до 1 січня 2024 року. Відповідне рішення РНБО від 30 липня 2021 року оприлюднено на сайті президента України Володимира Зеленського у середу, 18 серпня. Своїм указом Зеленський ввів у дію це рішення РНБО, зазначається на сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабмін має до 1 січня 2024 року запровадити мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування й реабілітації на телебаченні та радіо, а також інших засобах масової інформації. Також уряд повинен забезпечити реальний контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів та уникнення призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур. Ці кроки мають мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я українців, зазначається в повідомленні.

Ткаченко: ЗМІ втратять третину доходу від реклами

Тим часом міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що він ініціює зустріч представників медіасфери з міністерством охорони здоров'я й РНБО, щоб обговорити майбутній мораторій. Про це урядовець написав у своєму Telegram-каналі.

"Як ексмедійник я прекрасно розумію, що ця реклама - 30 відсотків доходів телевізійників та інших ЗМІ. Саме тому міністерство культури та інформаційної політики найближчим часом ініціює зустріч медійників із мінохорони здоров'я та РНБО, щоб почути думку самих медійників", - написав Ткаченко.

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Міністр наголосив, що будь-який бізнес, включаючи телевізійний, має бути соціально відповідальним, а самолікування не має жодного стосунку до відповідальності в будь-якій цивілізованій країні.