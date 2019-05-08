 Зеленський підписав указ про створення кібервійськ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2021

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Новини

Зеленський підписав указ про створення кібервійськ

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду країни підготувати законопроєкт про створення кібервійськ і розрахувати потреби у необхідних для цього матеріально-технічних і фінансових ресурсах.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 серпня, підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", який опублікований на сайті президента.

Цим указом Зеленський постановив ввести в дію відповідне рішення РНБО та контролювати виконання цього рішення. Указ президента набув чинності в день його опублікування.

Рішення РНБО передбачає, що для створення у системі міністерства оборони України кібервійськ потрібно розрахувати обсяг матеріально-технічних та фінансових ресурсів, необхідний для їхнього створення та функціонування. А також потрібно укомплектувати особовий склад кібервійськ з урахуванням оптимального співвідношення військовослужбовців, працівників міністерства оборони України, а також зарахованих у запас, резервістів та інших категорій осіб.

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У рішенні РНБО також вказується, що уряд має у двомісячний строк розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо створення та функціонування у системі міністерства оборони України кібервійськ.

Крім того, Зеленський підписав того ж дня ще один указ, яким постановив ввести в дію інше рішення РНБО "Про Стратегію кібербезпеки України", затвердити Стратегію кібербезпеки України, а також визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу президента України від 15 березня 2016 року "Про рішення РНБО від 27 січня 2016 року "Про Стратегію  кібербезпеки України".

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