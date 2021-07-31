 В Італії хакерська атака паралізувала роботу сайту з запису на вакцинацію від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2021

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Новини

В Італії хакерська атака паралізувала роботу сайту з запису на вакцинацію від коронавірусу

Влада столичного регіону Лаціо повідомила про роботи з відновлення функцій запису на вакцинацію. В Італії повністю щеплені вже 60 відсотків дорослого населення.

В Італії хакери зламали сайт із запису на вакцинацію

В Італії хакери зашкодили роботі сайту із запису на вакцинацію

В Італії хакери втрутилися в роботу офіційного сайту столичного регіону Лаціо, в результаті чого було порушено роботу порталу ззапису на вакцинацію від коронавірусу. "Дії, пов'язані з вакцинацією, можуть уповільнитися. Перепрошуємо за незручності, які нам непідвладні", - заявила в неділю, 1 серпня, в Twitter влада регіону, в який також входить Рим.

У заяві зазначається, що тривають роботи з відновлення функцій системи, а також її захисту. Увечері того ж дня сайт www.regione.lazio.it все ще не був доступний.

За офіційними даними, в регіоні Лаціо 66 відсотків дорослого населення вакциновані від COVID-19. По всій країні цей показник становить 60 відсотків. Частка дельта-варіанту коронавірусу в Італії зараз становить близько 80 відсотків. Показник нових інфікованих наразі становить 58 випадків на 100 тисяч жителів за останні сім днів.

З 6 серпня в Італії наберуть чинності нові правила, що стосуються "зелених паспортів" для вакцинованих і громадян, які перехворіли на коронавірус. З цього дня підтвердження вакцинації від коронавірусу, одужання або негативний тест необхідно буде пред'являти для відвідування музеїв і внутрішніх залів ресторанів. Проти цих правил в Італії пройшли багатотисячні протести.

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