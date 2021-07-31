Коронавірус в Італії: 60 відсотків дорослих повністю вакциновані

В Італії повністю вакциновані від коронавірусу вже 32,4 мільйона осіб, що становить 60 відсотків населення країни віком від 12 років. Про це в неділю, 1 серпня, повідомив спеціальний комісар з питань коронавірусної інфекції Франческо Фільюоло. За його словами, до кінця вересня Італія планує вакцинувати 80 відсотків дорослих та досягнути таким чином колективного імунітету, повідомляє інформагенція dpa.

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Тим часом у країні тривають протести проти обмежень, які уряд ухвалив через зростання кількості інфікувань коронавірусом. З 6 серпня люди, які хочуть відвідати ресторан чи музей, будуть повинні надати негативний тест або підтердження вакцинації (принаймні одною дозою) чи одужання від COVID-19.

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Згідно з повідомленнями ЗМІ, наступного тижня італійський уряд може ухвалити суперечливе рішення про обов'язкову вакцинацію вчителів. Це дозволило б розпочати у вересні навчальний рік без дистанційного навчання. Згідно з даними міністерства охорони здоров'я, 15 відсотків учителів у країні все ще не вакциновані.

Нагадаємо, що 27 липня Національний інститут охорони здоров'я Італії (ISS) Італії повідомив, що 99 відсотків померлих за останні пів року від COVID-19 жителів країни не отримали повну вакцинацію від коронавірусу.