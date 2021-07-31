 У Німеччині набули чинності посилені умови в′їзду для невакцинованих осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2021

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Новини

У Німеччині набули чинності посилені умови в'їзду для невакцинованих осіб

З 1 серпня всі подорожні при в'їзді в Німеччину повинні мати негативний тест на коронавірус або ж документи про повну вакцинацію чи нещодавнє одужання від COVID-19.

У Німеччині посилили умови в'їзду для невакцинованих осіб

У Німеччині посилили умови в'їзду для невакцинованих осіб

У Німеччині з неділі, 1 серпня, набули чинності більш жорсткі умови в'їзду до країни. Відтепер усі подорожні від 12 років повинні мати при в'їзді до ФРН негативний результат тесту на коронавірус або ж свідоцтво про повну вакцинацію чи підтвердження нещодавнього одужання від COVID-19.

Раніше ці вимоги стосувалися лише пасажирів авіакомпаній, але тепер поширюється й на осіб, які прибувають до Німеччини автомобілем чи автобусом, залізницею або морським транспортом. Правило діятиме не лише для іноземців, а й жителів ФРН, які повертаються з інших країн.

При цьому перевірки на сухопутних кордонах країни носитимуть вибірковий характер. Під час них подорожні повинні будуть надавати відповідні документи. Під час перетину кордону в потягах перевірки здійснюватимуть під час його руху. При авіаподорожах пасажири повинні будуть надавати документи перед посадкою у літак.

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Нова класифікація зон ризику

Також з 1 серпня в Німеччині змінюється класифікація зон ризику стосовно захворюваності на COVID-19. Відтепер замість трьох залишається тільки дві категорії: зона поширення варіанту коронавірусу та зона високого ризику. Ті, хто повертається з цих зон, повинні зареєструватися на урядовому порталі. 

При в'їзді із зони поширення варіанту коронавірусу тестування є обов'зковим навіть для тих подорожніх, які повністю вакциновані або перехворіли на COVID-19. Але навіть у разі негативного результату тесту в Німеччині треба пройти 14-денний карантин, який не можна скоротити.

Невакциновані особі, які повертаються із зон високого ризику, повинні на 10 днів йти в карантин, який, однак, можна припинити після п'яти днів у разі негативного результату тесту на коронавірус. Для дітей віком до 12 років карантин триває п'ять днів. На подорожніх, які повністю вакциновані або перехворіли на COVID-19, ця вимога не поширюється.

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