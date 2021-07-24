Німеччина посилює умови в'їзду для невакцинованих осіб

Федеральний уряд Німеччини запровадить обов'язкове тестування на коронавірус для усіх невакцинованих мандрівників, які в'їжджають з інших країн. Віцеканцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) ввечері у четвер, 29 липня, в інтерв'ю телеканалу ARD підтвердив підготовку відповідного рішення уряду та підтримав його, наголосивши, що "йдеться про захист здоров'я громадян цієї країни", цитує інформагенція dpa.

Очікується, що уряд ухвалить рішення на засіданні 30 липня, а набуде воно чинності вже з 1 серпня.

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Згідно з проєктом рішення, усі подорожні від 12 років повинні будуть мати при в'їзді до Німеччини негативний результат тесту на коронавірус або ж свідоцтво про повну вакцинацію чи підтвердження нещодавнього одужання від COVID-19. Ці вимоги стосуватимуться не лише іноземців, а й жителів Німеччини, які повертаються з інших країн.

Шольц пояснив, що цим рішенням уряд хоче попередити повторення минулорічної ситуації, коли після сезону відпусток восени виникла нова хвиля пандемії.

При цьому уряд не планує запроваджувати контроль на сухопутних кордонах країни - перевірки носитимуть вибірковий характер. Під час них подорожні повинні будуть надавати відповідні документи. Під час перетину кордону в потягах перевірки здійснюватимуть під час його руху. При авіаподорожах пасажири повинні будуть надавати документи перед посадкою у літак. Варто зазначити, що ця вимога вже діє упродовж кількох місяців.

Винятки, за даними ЗМІ, зроблять для осіб, які регулярно перетинають кордон дорогою на роботу, а також для транзитних подорожніх.

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), ймовірне зараження коронавірусом жителів Німеччині за кордоном відіграє дедалі більшу роль у поширенні інфекції в країні. При цьому Іспанія, Туреччина та Нідерланди найчастіше називали країнами ймовірного зараження протягом чотирьох тижнів з 28 червня по 25 липня, за ними йшли Хорватія та Греція.