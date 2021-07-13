Коронавірус: Меркель та глави урядів земель обговорять ситуацію

Наступна онлайн-зустріч канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністрів федеральних земель щодо дій відносно стримання поширення коронавірусу в країні відбудеться 10 серпня - раніше, ніж планувалося. Про це повідомив мер Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller), передає Deutschlandfunk у середу, 28 липня.

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Раніше він наголошував на зростанні числа нових інфікувань і, як і інші глави земельних урядів, закликав до швидких дій. Мюллер сказав, що дедалі менше часу залишається для ефективного протистояння поточному розвитку подій. Наступна конференція планувалася на кінець серпня.

У Німеччині останнім часом продовжує зростати кількість заражень коронавірусом. За даними Інституту Роберта Коха, станом на 27 липня, показник рівня захворюваності за останні сім днів на 100 тисяч населення перебуває на позначці 15, а днем раніше був 14,5. Ще тиждень тому цей показник становив 11,4. Очільник міністерства охорони здоров'я передбачав, що восени цей показник може сягнути 800.

26 липня у Німеччині зафіксували 2768 нових заражень коронавірусом та 21 смертельний випадок. Загалом в країні з початку пандемії COVID-19 підтвердили більше 3,7 мільйона заражень коронавірусом, від його наслідків померли 91 565 людей.

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