Україна запровадила санкції щодо причетних до виборів до Держдуми РФ у Криму

Україна запровадила санкції проти причетних до проведення у вересні виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації в анексованому Росією Криму.

Санкції запроваджуються рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України, яке було введено у дію указом президента Володимира Зеленського від 5 жовтня 2021 року. Пропозиції щодо запровадження санкцій було внесено Службою безпеки України (СБУ).

Санкції введено проти 95 осіб. Серед них 33 кандидати, які балотувались на виборах від російських партій. При цьому переважна більшість з них є громадянами України. Ще 54 особи з санкційного списку - це члени так званих "виборчих комісій". Сім осіб, до яких застосовано санкції, є співробітниками Федеральної служби безпеки РФ, ще один - громадянином Республіки Корея, роль якого у виборах у документі не уточнюється.

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Обмежувальні заходи щодо усіх осіб застосовано безстроково. Вони передбачають блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону в’їзду на територію України, заборону набуття у власність земельних ділянок та участі у приватизації, позбавлення державних нагород України.

Нагадаємо, що Росія проводила парламентські вибори не лише на території анексованого в України Криму, але й організувала голосування жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей України.

Після цього Верховна Рада України заявила про нелегітимність виборів до Держдуми РФ.