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Данілов: Плану на випадок смерті Зеленського немає

Ігор Бурдига
9 хв. тому

Інформація про те, що в Києва є окремий план на випадок вбивства президента, не відповідає дійсності, ствреджує серкретар РНБО

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Ukraine Kiew | Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine Oleksij Danilow
Фото: Sergei SupinskI/AFP/Getty Images

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) УкраїниОлексій Данілов назвав "повною нісенітнецею", статтю американського видання Politico про "план на випадок смерті Зеленського", який нібито існує на Банковій.

"Не треба під час війни робити такі інформаційні вкиди... Це абсолютно некоректна інформація. Ніяких планів немає", - цитує "Суспільне" виступ чиновника в ефірі марафону "Єдині новини" ввечері вівторка, 1 серпня.

У статті Politico, опублікованій напередодні, звертають увагу, зокрема, на те, що в заявах російських націоналістів знову почастішали заклики до вбивства президента України. Опитані виданням експерти припускають, що така подія була б психологічним шоком, але не вплинула б на захист України.

Посилаючись на українську Конституцію, автори зазначають, що у разі смерті голови держави виконувати його обов'язки буде голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який, втім, не має високої довіри серед населення. Тож йтиметься найімовірніше про "колективний уряд", до якого, крім Стефанчука, могли б увійти керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і очільник міноборони Олексій Резніков, припустив один з опитаних виданням експертів.

Коментуючи публікацію, Данілов нагадав про інформаційні атаки, які  РФ ніби то робить щодня, "використовуючи ЗМІ західних країн". "Telegram - доволі небезпечна річ, тому що повна анонімність дає змогу розповсюджувати ті фейки, які впливають на певні процеси на території нашої країни",  - застеріг секретар РНБО.

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