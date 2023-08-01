Politico: У Києва є план на випадок смерті Зеленського

У Києва існує план на випадок загибелі президента України Володимира Зеленського, пише видання Politico у статті оприлюдненій у вівторок, 1 серпня. Там наголошують, що відповідно до української Конституції, у разі незмоги глави держави виконувати свої обов'язки функції президента перебирає на себе голова Верховної ради - зараз ним є Руслан Стефанчук, який, як зазначає видання, не користується особливо високою довірою серед населення.

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На думку старшого наукового співробітника Євразійського центру Атлантичної ради Адріана Каратницького, йтиметься про "колективний уряд". До цієї команди, крім Стефанчука, увійдуть керівник офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Міноборони Олексій Резніков, а Валерій Залужний залишиться на посаді головнокомандувача ЗСУ, вважає співрозмовник Politico.

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У виданні також наводять статтю , написану академіками Бенджаміном Джонсом та Бенджаміном Олкеном для Національного бюро економічних досліджень США (NBER) про вплив 59 вбивств національних лідерів, скоєні між 1875 та 2004 роками, на інституції та війну. "Вбивства автократів спричиняють суттєві зміни в інституціях країни, тоді як вбивства демократів - ні", - дійшли висновку вчені.