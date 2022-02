CША: Росія готує списки українців, яких треба вбити чи арештувати після нападу

За даними цілої низки ЗМІ, Вашингтон звернувся з листом до Верховної комісарки Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет із листом, у якому попереджає про можливі наслідки для населення після військового удару РФ щодо України.

Росія складає список українців, які у разі вторгнення мають бути "вбиті чи відправлені до таборів", йдеться в документі, про який 20 та 21 лютого повідомили американські газети The New York Times і The Washington Post, а також інформаційні агенції Reuters, AFP і dpa.

Згідно з цим листом, Сполучені Штати мають "достовірні дані", котрі вказують на складання таких списків збройними силами РФ. "Крім того, у нас є інформація, яка заслуговує на довіру, що російські збройні сили, ймовірно, будуть застосовувати смертоносні заходи для розгону мирних протестів або іншим чином протидіяти мирним виступам з боку цивільного населення", - наголошується в документі, підписаному представником США при ООН в Женеві Неллом Крокером.

Реакція Росії та України на лист США

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав ці повідомлення "фейком". "Ви розумієте, що це абсолютна "качка", що це брехня? Це абсолютна вигадка, такого списку не існує, це фейк", - сказав він російським ЗМІ.

Прокоментував інформацію про списки і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. "Ми ці списки почали отримувати вже доволі давно. Вони трошечки дивні. Ще раз наголошую: ми дуже спокійно відносимось до багатьох речей, які на сьогоднішній день є", - сказав він на брифінгу.

Загострення на Донбасі

Останніми днями на Донбасі спостерігається значна ескалація бойових дій. Якщо з початку року штаб Операції Об'єднаних сил фіксував від двох до п'яти порушень режиму тиші з боку непідконтрольних Києву територій, то 20 лютого проросійські бойовики 80 разів відкривали вогонь, 72 з яких - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Ватажки самопроголошених утворень за погодженням з російським керівництвом оголосили масову евакуацію з Донбасу до РФ дітей, жінок і людей похилого віку. Як виявилось, відповідне відеозвернення вони записали ще до загострення ситуації. Також вони оголосили загальну мобілізацію чоловіківпід приводом нібито запланованого "наступу" Збройних сил України.

Західна розвідка кілька тижнів поспіль попереджала, що Росія готує провокації та надумані приводи, щоби здійснити наступ на українські території. Москва агресивні наміри заперечує, хоча, як свідчать дані аналітиків, і далі накопичує війська біля українських кордонів. Водночас Київ відкидає можливість проведення будь-яких наступальних операцій на Донбасі.

