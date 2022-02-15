COVID-19 в Україні: за добу понад 300 померлих

За добу 14 лютого в Україні зафіксовано понад 29,7 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 305 людей, а одужали - 23 235, повідомляє у вівторок, 15 лютого, пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Найбільшу кількість нових інфікувань коронавірусом зареєстрували в Одеській області (3 315) та місті Києві (4584).

Днем раніше було виявлено майже 17 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19. Станом на ранок вівторка в Україні від COVID-19 вакциновано майже 15,6 мільйона людей. Першу дозу вакцини отримали 15 594 936 людей, дві дози - 14 985 576 людей, третю дозу - 581 349 людей.



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Країни Європи скасовують ковідні обмеження

Між тим деякі країни ЄС почали скасовувати ковідні обмеження упродовж січня та лютого цього року. 12 лютого стало відомо, що майже всі заходи проти поширення COVID-19 скасують в Норвегії. За словами прем'єр-міністр країни Йонаса Гар Стьоре, населення країни добре захищено вакцинами, а омікрон викликає набагато менш тяжкі ускладення.

Також обмеження скасували Данія, Франція, Швеція та Іспанія.

Натомість у Німеччині триває суспільна дискусія щодо цього. Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) анонсував можливе послаблення обмежень до Великодня, якщо хвиля заражень омікроном досягне свого піка до середини лютого.



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