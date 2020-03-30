COVID-19: Брюссель розробив стратегію послаблення обмежень

Європейська Комісія (ЄК) розробила пропозиції щодо стратегії послаблення обмежень, запроваджених під час пандемії COVID-19. Про це в четвер, 9 квітня, повідомила інформагенція dpa, що має в своєму розпорядженні копію відповідного документа, розробленого в Брюсселі.

Як зазначає dpa, оприлюднення цього документа перенесли на період після Великодня, щоб уникнути передчасної дискусії про припинення запроваджених обмежень.

Все вирішуватиметься на місцях

Згідно з рекомендаціями єврофукціонерів, щодо конкретних термінів завершення чинних обмежень вирішуватиметься на місцях, виключно окремими країнами-членами ЄС. Однак Єврокомісія закликає до вироблення єдиних критеріїв і тісної координації дій. Найважливішим аспектом має залишатися те, щоб послаблення запроваджених обмежень проводилося поступово. Тож, за умови застосування цих рекомендацій, повернення до повноцінного життя може затягнутися на місяці, зазначає dpa.

"Будь-яке поступове ослаблення обмежень на вільне пересування неминуче призведе до збільшення числа нових випадків (захворювання. - Ред.)", - йдеться в документі. Тож, на думку Єврокомісії, мають бути виконані дві умови: значне уповільнення темпів поширення коронавірусу, а також достатня кількість лікарняних місць і місць у відділеннях інтенсивної терапії.

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"Заходи мають скасовуватися в кілька етапів, з достатнім проміжком часу, приміром, в один місяць", - йдеться в документі. І розпочинатися ці кроки мають на місцевому рівні. Такий підхід дозволив би в разі необхідності знову вдатися до обмежень.

Прикордонний контроль

ЄК рекомендує також поступово скасувати внутрішньоєвропейський прикордонний контроль. Щодо відновлення економіки Єврокомісія радить забезпечити плавний перехід. Зокрема, не варто дозволяти всім працівникам повертатися на роботу одночасно. Тут доцільним може виявитися точкове обрання спочатку пріоритетних галузей економіки з можливістю вивчення доцільності подальшої роботи з дому для декого.

Спочатку слід дозволити невеликі зібрання людей, за умови, що вони триматимуться на відстані. Спершу така норма стосуватиметься магазинів і шкіл, а вже згодом ресторанів, барів та інших закладів громадського харчування. Використання приватних автомобілів потрібно дозволити знову якомога швидше. Щодо обмежень руху громадського транспорту, їх мають скасовувати тільки поступово, наголошується в документі, на який посилається dpa.

Як повідомлялося, раніше цього дня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що не вбачає підстав для посилення наявних у Німеччині обмежень через коронавірус.