 COVID-19: Брюссель розробив стратегію послаблення обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2020

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Новини

COVID-19: Брюссель розробив стратегію послаблення обмежень

Передбачається, що терміни завершення запроваджених обмежень встановлюватимуть самі країни-члени ЄС. Скасовуватимуть обмежувальні заходи поступово, наголошують у Брюсселі.

Штаб-квартира Єврокомісії в Брюсселі

Штаб-квартира Єврокомісії в Брюсселі

Європейська Комісія (ЄК) розробила пропозиції щодо стратегії послаблення обмежень, запроваджених під час пандемії COVID-19. Про це в четвер, 9 квітня, повідомила інформагенція dpa, що має в своєму розпорядженні копію відповідного документа, розробленого в Брюсселі.

Як зазначає dpa, оприлюднення цього документа перенесли на період після Великодня, щоб уникнути передчасної дискусії про припинення запроваджених обмежень.

Все вирішуватиметься на місцях

Згідно з рекомендаціями єврофукціонерів, щодо конкретних термінів завершення чинних обмежень вирішуватиметься на місцях, виключно окремими країнами-членами ЄС. Однак Єврокомісія закликає до вироблення єдиних критеріїв і тісної координації дій. Найважливішим аспектом має залишатися те, щоб послаблення запроваджених обмежень проводилося поступово. Тож, за умови застосування цих рекомендацій, повернення до повноцінного життя може затягнутися на місяці, зазначає dpa.

"Будь-яке поступове ослаблення обмежень на вільне пересування неминуче призведе до збільшення числа нових випадків (захворювання. - Ред.)", - йдеться в документі. Тож, на думку Єврокомісії, мають бути виконані дві умови: значне уповільнення темпів поширення коронавірусу, а також достатня кількість лікарняних місць і місць у відділеннях інтенсивної терапії.

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"Заходи мають скасовуватися в кілька етапів, з достатнім проміжком часу, приміром, в один місяць", - йдеться в документі. І розпочинатися ці кроки мають на місцевому рівні. Такий підхід дозволив би в разі необхідності знову вдатися до обмежень.

Прикордонний контроль

ЄК рекомендує також поступово скасувати внутрішньоєвропейський прикордонний контроль. Щодо відновлення економіки Єврокомісія радить забезпечити плавний перехід. Зокрема, не варто дозволяти всім працівникам повертатися на роботу одночасно. Тут доцільним може виявитися точкове обрання спочатку пріоритетних галузей економіки з можливістю вивчення доцільності подальшої роботи з дому для декого.

Спочатку слід дозволити невеликі зібрання людей, за умови, що вони триматимуться на відстані. Спершу така норма стосуватиметься магазинів і шкіл, а вже згодом ресторанів, барів та інших закладів громадського харчування. Використання приватних автомобілів потрібно дозволити знову якомога швидше. Щодо обмежень руху громадського транспорту, їх мають скасовувати тільки поступово, наголошується в документі, на який посилається dpa.

Як повідомлялося, раніше цього дня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що не вбачає підстав для посилення наявних у Німеччині обмежень через коронавірус.

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    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

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    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

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    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

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    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


DW.COM

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