 Коронавірус: Анґела Меркель не вважає за необхідне посилювати обмежувальні заходи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2020

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Коронавірус: Анґела Меркель не вважає за необхідне посилювати обмежувальні заходи

Зафіксована крива зростання числа хворих на COVID-19 дає підстави для "обережних сподівань" щодо нормалізації ситуації, каже канцлерка ФРН Анґела Меркель. Подальші обмеження недоцільні, переконана вона.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) нині не вважає за необхідне посилювати заходи захисту від пандемії COVID-19. Про це Меркель заявила у четвер, 9 квітня, в Берліні. "Останні зміни в цифрах дають привід для обережної надії", - визнала Меркель, яку цитує інформагенція dpa. Канцлерка наголосила, що крива зростання числа нових випадків зараження коронавірусом "повільно вирівнюється". Тож на даний час "немає необхідності в посиленні заходів", виснувала Меркель.

Водночас канцлерка звернулася до громадян з наполегливим закликом дотримуватися наявних вимог і під час Великодніх свят. "Нам не слід заколисувати себе в хибному почутті безпеки, - застерегла вона. - Нам не можна бути безтурботними зараз". Меркель, зокрема, вказала на те, що ситуація щодо поширення коронавірусу, як і досі, "непевна".

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Канцлерка повідомила, що 15 квітня обговорить наступний етап боротьби з коронавірусом з прем'єр-міністрами федеральних земель. А вже згодом вони вирішуватимуть питання щодо подальшої долі запроваджених обмежувальних заходів, котрі поки що чинні до 19 квітня. Меркель зазначила, що вийти з нинішньої ситуації можливо тільки за допомогою "невеличких кроків".

Лінійне, а не експоненціальне зростання

Раніше цього дня міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) також підтвердив позитивну динаміку щодо статистики захворювання на COVID-19. "Зростання числа нових зареєстрованих випадків інфікування сповільнюється", - наголосив Шпан. Нинішня крива зростання лінійна, а не така швидка та експоненціальна, як у середині березня, додав урядовець.

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За словами керівника МОЗ Німеччини, за близько 110 тисяч інфікованих в країні зафіксовано понад 50 тисяч тих, хто вже видужав. Шпан також додав, що в лікарнях Німеччини вільно ще понад 10 тисяч місць у відділеннях інтенсивної терапії.

Можливість "поступового повернення до нормального життя"

Раніше в інтерв'ю газеті Handelsblatt міністр охорони здоров'я відзначав, що важливо "послідовно дотримуватися" обмежень в період Великодня, який цього року католики і протестанти відзначають 12 квітня.

Якщо нинішня позитивна тенденція щодо кількості випадків зараження збережеться, федеральний уряд зможе обговорити з керівництвом федеральних земель перспективи "поступового повернення до нормального життя після Великодніх канікул", підкреслив Шпан.

9 квітня німецький Інститут імені Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), що спеціалізується на вивченні інфекційних захворювань, повідомив про 108 202 інфікованих і 2107 померлих у ФРН від наслідків коронавірусу.

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Німецький мобільний додаток для боротьби з коронавірусом (09.04.2020)

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За даними Інституту Роберта Коха, понад 2300 медиків та доглядальників у будинках для літніх людей Німеччини інфіковані коронавірусом, повідомляють ЗМІ. Тим часом темпи поширення хвороби в країні продовжують зростати. (02.04.2020)  

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