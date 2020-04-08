Коронавірус: Анґела Меркель не вважає за необхідне посилювати обмежувальні заходи

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) нині не вважає за необхідне посилювати заходи захисту від пандемії COVID-19. Про це Меркель заявила у четвер, 9 квітня, в Берліні. "Останні зміни в цифрах дають привід для обережної надії", - визнала Меркель, яку цитує інформагенція dpa. Канцлерка наголосила, що крива зростання числа нових випадків зараження коронавірусом "повільно вирівнюється". Тож на даний час "немає необхідності в посиленні заходів", виснувала Меркель.

Водночас канцлерка звернулася до громадян з наполегливим закликом дотримуватися наявних вимог і під час Великодніх свят. "Нам не слід заколисувати себе в хибному почутті безпеки, - застерегла вона. - Нам не можна бути безтурботними зараз". Меркель, зокрема, вказала на те, що ситуація щодо поширення коронавірусу, як і досі, "непевна".

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Канцлерка повідомила, що 15 квітня обговорить наступний етап боротьби з коронавірусом з прем'єр-міністрами федеральних земель. А вже згодом вони вирішуватимуть питання щодо подальшої долі запроваджених обмежувальних заходів, котрі поки що чинні до 19 квітня. Меркель зазначила, що вийти з нинішньої ситуації можливо тільки за допомогою "невеличких кроків".

Лінійне, а не експоненціальне зростання

Раніше цього дня міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) також підтвердив позитивну динаміку щодо статистики захворювання на COVID-19. "Зростання числа нових зареєстрованих випадків інфікування сповільнюється", - наголосив Шпан. Нинішня крива зростання лінійна, а не така швидка та експоненціальна, як у середині березня, додав урядовець.

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За словами керівника МОЗ Німеччини, за близько 110 тисяч інфікованих в країні зафіксовано понад 50 тисяч тих, хто вже видужав. Шпан також додав, що в лікарнях Німеччини вільно ще понад 10 тисяч місць у відділеннях інтенсивної терапії.

Можливість "поступового повернення до нормального життя"

Раніше в інтерв'ю газеті Handelsblatt міністр охорони здоров'я відзначав, що важливо "послідовно дотримуватися" обмежень в період Великодня, який цього року католики і протестанти відзначають 12 квітня.

Якщо нинішня позитивна тенденція щодо кількості випадків зараження збережеться, федеральний уряд зможе обговорити з керівництвом федеральних земель перспективи "поступового повернення до нормального життя після Великодніх канікул", підкреслив Шпан.

9 квітня німецький Інститут імені Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), що спеціалізується на вивченні інфекційних захворювань, повідомив про 108 202 інфікованих і 2107 померлих у ФРН від наслідків коронавірусу.