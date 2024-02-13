  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ЕкономікаСвіт

Ціна біткоїну перевищила 50 тисяч доларів вперше за два роки

Степан Смишляєв
13 лютого 2024 р.

Після того, як у січні в США уперше схвалили біржові фонди, що інвестують у біткоїни, ціна криптовалювти стрімко зростає. Уперше з кінця 2021 року вона перевищила позначку у 50 000 доларів.

https://p.dw.com/p/4cL7a
Символічне зображення біткоїну
Вперше з кінця 2021 року ціна біткоїну перевищила позначку у 50 тисяч доларівФото: Dado Ruvic/REUTERS

У вівторок, 13 лютого, ціна криптовалюти біткоїн перевищила позначку у 50 000 доларів вперше з кінця 2021 року, повідомляє AFP. За даними Bloomberg, на піці вона сягнула позначки у 50 328 доларів, хоча потім дещо знизилася до 49 950 доларів.

Вартість біткоїну за останні кілька тижнів зросла приблизно на 25 відсотків після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США уперше схвалила біржові фонди, що інвестують безпосередньо у біткоїни.

Читайте також: G7 хоче завадити використанню криптовалют для ухиляння від санкцій щодо РФ

Зважаючи на таке стрімке зростання, спостерігачі оптимістично налаштовані щодо перспектив крипотвалюти. Хоча ціна біткоїну залишається значно нижчою за свою рекордну у майже 69 тисяч доларів у 2020 році, це зростяння знаменує відновлення після серії гучних скандалів і обвалів у сфері крипотовалют останніми роками, зауважує AFP.

Читайте також: Як криптовалюти підживлювали напад ХАМАСу на Ізраїль

Біткоїн: навіщо потрібна криптовалюта і як на неї вплинув Ілон Маск (18.06.2021)