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Як криптовалюти підживлювали напад ХАМАСу на Ізраїль

Крісті Пледсон
17 жовтня 2023 р.

Закриття криптовалютних рахунків, пов'язаних із ХАМАСом, привернуло увагу до цифрових валют після нападу угруповання на Ізраїль. Як вони використовуються для обходу законів і санкцій - у DW.

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Бойовики ХАМАСу
Бойовики ХАМАСуФото: Abed Rahim Khatib/APA Images/ZUMA Press/picture alliance

Ізраїль вважається однією з дев'яти світових ядерних держав (офіційно не підтверджуючи і не спростовуючи наявність у нього ядерної зброї. - Ред.), ця країна має одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони у світі. Але 7 жовтня ХАМАС - ісламістське угруповання, яке де-факто править у Секторі Гази та визнане Євросоюзом, США, Німеччиною та іншими державами терористичною організацією, - змогло пробити цю оборону, випустивши понад 2000 ракет по Ізраїлю з території Сектора Гази.

Як радикальні ісламісти змогли зібрати кошти для настільки масштабної атаки на одну з найкраще підготовлених армій світу? На думку аналітиків, істотну роль у цьому зіграли криптовалюти.

Мільйони в криптовалютах для ХАМАСу

ХАМАС перебуває під західними санкціями і, як і інші організації, що визнані терористичними, не може користуватися міжнародною банківською системою. Глобальні заходи щодо боротьби з фінансуванням тероризму спрямовані на припинення будь-яких спроб цього угруповання зібрати кошти. Однак, за наявними даними, у роки, що передували останній жорстокій атаці на Ізраїль, радикальні ісламісти отримували значний обсяг фінансування у вигляді криптовалют.

За даними криптоаналітичної компанії-розробника програмного забезпечення BitOK, що базується в Тель-Авіві, у період із серпня 2021 року по червень 2023 року ХАМАС отримав в такий спосіб 41 мільйон євро. "Палестинський ісламський джихад" (PIJ), бойовики якого приєдналися до ХАМАСу під час здійснення теракту, - ще 93 мільйони доларів у криптовалютах, з'ясували в лондонській компанії Elliptic, що займається криптодослідженнями.

За оцінкою Elliptic, "Бригадам "Аль-Кассам", воєнізованому крилу ХАМАСу, також надійшли перекази на мільйони доларів у криптовалютах - у біткоїнах, стейблкоїнах Tether та інших криптоактивах, включно з Dogecoin (криптовалюта, яку спершу вигадали жартома, і про яку неодноразово позитивно відгукувався американський бізнесмен Ілон Маск. - Ред.). Elliptic з'ясував, що деякі з цих радикальних угруповань навіть займаються майнінгом криптовалют, що дає змогу їм заробляти більше грошей на базовому обслуговуванні криптовалютних мереж.

Криптовалюти дозволяють спонсорам ХАМАСу обходити санкції

У період правління ХАМАСу Сектор Гази опинився в жорсткій економічній блокаді. Але навіть в умовах таких обмежень американський журнал Forbes 2014 року називав ХАМАС одним із найбагатших терористичних угруповань у світі, річний обіг якого оцінював в 1 мільярд доларів.

Ця сума складалася з податків і зборів, а також фінансової допомоги та пожертв. Значна частина фінансування для ХАМАСу надходить від палестинців-емігрантів і від приватних донорів із країн Перської затоки.

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Іран вважається одним із найбільших спонсорів ХАМАСу. За даними Держдепартаменту США, Тегеран виділяє ХАМАСу та іншим палестинським терористичним угрупованням фінансування в розмірі близько 100 мільйонів доларів на рік. Гроші ХАМАСу дають також з Катару і Туреччини. Завдяки криптовалютам прихильникам ХАМАСу у регіонах, де до неї ставляться вороже, стало простіше обходити санкції. Ще 2019 року "Бригади "Аль-Кассам" у своєму каналі в Telegram просили прихильників надсилати біткоїни як пожертви.

"Реальність джихаду полягає у витрачанні сил і енергії, а гроші - це основа війни", - писав ХАМАС у своєму повідомленні, вказуючи адресу електронного гаманця, на який того року надійшло близько 30 тисяч доларів у біткоїнах.

Сумнівні платежі у фокусі уваги влади

Однак у квітні 2023 року терористичне палестинське угруповання заявило, що припиняє збір коштів у біткоїнах. Це було пов'язано з "подвоєнням ворожих зусиль проти всіх, хто намагається підтримати опір через цю валюту", зазначалося в пості ХАМАСу у Telegram. Криптовалюти - поки що ще далеко не найбільше джерело фінансування тероризму, проте дедалі більшу увагу приділяють перекриттю цього каналу для ХАМАСу.

Після нападу на країну 7 жовтня ізраїльська влада оголосила про заморожування кількох криптовалютних рахунків, пов'язаних із ХАМАСом, заявивши, що терористичне угруповання зробило черговий заклик до збору коштів у соцмережах. "Кіберпідрозділ поліції і міністерство оборони негайно вжили заходів щодо виявлення і заморожування цих рахунків за сприяння криптовалютної біржі Binance з метою перенаправлення коштів до держскарбниці", - зазначалося в заяві поліції Ізраїлю.

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Binance - найбільша у світі криптовалютна біржа. Попри те, що біржа співпрацює з ізраїльською владою, сама вона перебуває під пильною увагою через непряму, але значну роль, яку, як вважають експерти, відіграє у фінансуванні тероризму. За даними Wall Street Journal, останніми роками американська влада намагалася конфіскувати криптовалюту, що зберігається на десятках пов'язаних із ХАМАСом рахунків Binance. Мін'юст США також веде розслідування щодо криптобіржі у зв'язку з її нездатністю запобігти відмиванню грошей.

Розслідування щодо Binance виявило злочинну діяльність

Внутрішня кореспонденція Binance, оприлюднена під час судового розгляду, свідчить про те, що, хоча криптобіржа, можливо, і не шукає клієнтів-злочинців, вона знає про існування такої клієнтської бази і ставиться до неї толерантно.

В одному з листувань зі співробітниками колишній керівник служби контролю за дотриманням законодавства Семюел Лім зазначив, що терористи зазвичай відправляють невеликі суми, оскільки великі перекази є відмиванням грошей. "Ви не можете купити АК-47 за 600 доларів", - написав його колега. Binance не відповіла на прохання DW про коментар.

За оцінками ООН, на криптовалюти припадає 20 відсотків фінансування тероризму у світі. Нещодавній арешт рахунків ХАМАСу призвів до підвищення уваги до криптовалют. Вони, на думку аналітиків, є ідеальним інструментом фінансування для злочинців, оскільки такі платежі складно відстежити і вони можуть обходити встановлені фінансові правила.

"Викликає занепокоєння і має стати тривожним сигналом для законодавців і органів регулювання те, що електронні гаманці, пов'язані з ХАМАСом, отримали мільйони доларів у криптовалютах, - написала в соцмережі X американська сенаторка Елізабет Воррен. - Криптовалюти - це зовсім не таємна фінансова зброя, що забезпечує фінансування таких терористичних організацій, як ХАМАС, китайських мереж із виробництва фентанілу та ракетну програму Північної Кореї".

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