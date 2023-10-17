Як криптовалюти підживлювали напад ХАМАСу на Ізраїль

Закриття криптовалютних рахунків, пов'язаних із ХАМАСом, привернуло увагу до цифрових валют після нападу угруповання на Ізраїль. Як вони використовуються для обходу законів і санкцій - у DW.

Ізраїль вважається однією з дев'яти світових ядерних держав (офіційно не підтверджуючи і не спростовуючи наявність у нього ядерної зброї. - Ред.), ця країна має одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони у світі. Але 7 жовтня ХАМАС - ісламістське угруповання, яке де-факто править у Секторі Гази та визнане Євросоюзом, США, Німеччиною та іншими державами терористичною організацією, - змогло пробити цю оборону, випустивши понад 2000 ракет по Ізраїлю з території Сектора Гази.

Як радикальні ісламісти змогли зібрати кошти для настільки масштабної атаки на одну з найкраще підготовлених армій світу? На думку аналітиків, істотну роль у цьому зіграли криптовалюти.

Мільйони в криптовалютах для ХАМАСу

ХАМАС перебуває під західними санкціями і, як і інші організації, що визнані терористичними, не може користуватися міжнародною банківською системою. Глобальні заходи щодо боротьби з фінансуванням тероризму спрямовані на припинення будь-яких спроб цього угруповання зібрати кошти. Однак, за наявними даними, у роки, що передували останній жорстокій атаці на Ізраїль, радикальні ісламісти отримували значний обсяг фінансування у вигляді криптовалют.

За даними криптоаналітичної компанії-розробника програмного забезпечення BitOK, що базується в Тель-Авіві, у період із серпня 2021 року по червень 2023 року ХАМАС отримав в такий спосіб 41 мільйон євро. "Палестинський ісламський джихад" (PIJ), бойовики якого приєдналися до ХАМАСу під час здійснення теракту, - ще 93 мільйони доларів у криптовалютах, з'ясували в лондонській компанії Elliptic, що займається криптодослідженнями.

За оцінкою Elliptic, "Бригадам "Аль-Кассам", воєнізованому крилу ХАМАСу, також надійшли перекази на мільйони доларів у криптовалютах - у біткоїнах, стейблкоїнах Tether та інших криптоактивах, включно з Dogecoin (криптовалюта, яку спершу вигадали жартома, і про яку неодноразово позитивно відгукувався американський бізнесмен Ілон Маск. - Ред.). Elliptic з'ясував, що деякі з цих радикальних угруповань навіть займаються майнінгом криптовалют, що дає змогу їм заробляти більше грошей на базовому обслуговуванні криптовалютних мереж.

Криптовалюти дозволяють спонсорам ХАМАСу обходити санкції

У період правління ХАМАСу Сектор Гази опинився в жорсткій економічній блокаді. Але навіть в умовах таких обмежень американський журнал Forbes 2014 року називав ХАМАС одним із найбагатших терористичних угруповань у світі, річний обіг якого оцінював в 1 мільярд доларів.

Ця сума складалася з податків і зборів, а також фінансової допомоги та пожертв. Значна частина фінансування для ХАМАСу надходить від палестинців-емігрантів і від приватних донорів із країн Перської затоки.

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Іран вважається одним із найбільших спонсорів ХАМАСу. За даними Держдепартаменту США, Тегеран виділяє ХАМАСу та іншим палестинським терористичним угрупованням фінансування в розмірі близько 100 мільйонів доларів на рік. Гроші ХАМАСу дають також з Катару і Туреччини. Завдяки криптовалютам прихильникам ХАМАСу у регіонах, де до неї ставляться вороже, стало простіше обходити санкції. Ще 2019 року "Бригади "Аль-Кассам" у своєму каналі в Telegram просили прихильників надсилати біткоїни як пожертви.

"Реальність джихаду полягає у витрачанні сил і енергії, а гроші - це основа війни", - писав ХАМАС у своєму повідомленні, вказуючи адресу електронного гаманця, на який того року надійшло близько 30 тисяч доларів у біткоїнах.

Сумнівні платежі у фокусі уваги влади

Однак у квітні 2023 року терористичне палестинське угруповання заявило, що припиняє збір коштів у біткоїнах. Це було пов'язано з "подвоєнням ворожих зусиль проти всіх, хто намагається підтримати опір через цю валюту", зазначалося в пості ХАМАСу у Telegram. Криптовалюти - поки що ще далеко не найбільше джерело фінансування тероризму, проте дедалі більшу увагу приділяють перекриттю цього каналу для ХАМАСу.

Після нападу на країну 7 жовтня ізраїльська влада оголосила про заморожування кількох криптовалютних рахунків, пов'язаних із ХАМАСом, заявивши, що терористичне угруповання зробило черговий заклик до збору коштів у соцмережах. "Кіберпідрозділ поліції і міністерство оборони негайно вжили заходів щодо виявлення і заморожування цих рахунків за сприяння криптовалютної біржі Binance з метою перенаправлення коштів до держскарбниці", - зазначалося в заяві поліції Ізраїлю.

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Binance - найбільша у світі криптовалютна біржа. Попри те, що біржа співпрацює з ізраїльською владою, сама вона перебуває під пильною увагою через непряму, але значну роль, яку, як вважають експерти, відіграє у фінансуванні тероризму. За даними Wall Street Journal, останніми роками американська влада намагалася конфіскувати криптовалюту, що зберігається на десятках пов'язаних із ХАМАСом рахунків Binance. Мін'юст США також веде розслідування щодо криптобіржі у зв'язку з її нездатністю запобігти відмиванню грошей.

Розслідування щодо Binance виявило злочинну діяльність

Внутрішня кореспонденція Binance, оприлюднена під час судового розгляду, свідчить про те, що, хоча криптобіржа, можливо, і не шукає клієнтів-злочинців, вона знає про існування такої клієнтської бази і ставиться до неї толерантно.

В одному з листувань зі співробітниками колишній керівник служби контролю за дотриманням законодавства Семюел Лім зазначив, що терористи зазвичай відправляють невеликі суми, оскільки великі перекази є відмиванням грошей. "Ви не можете купити АК-47 за 600 доларів", - написав його колега. Binance не відповіла на прохання DW про коментар.

За оцінками ООН, на криптовалюти припадає 20 відсотків фінансування тероризму у світі. Нещодавній арешт рахунків ХАМАСу призвів до підвищення уваги до криптовалют. Вони, на думку аналітиків, є ідеальним інструментом фінансування для злочинців, оскільки такі платежі складно відстежити і вони можуть обходити встановлені фінансові правила.

"Викликає занепокоєння і має стати тривожним сигналом для законодавців і органів регулювання те, що електронні гаманці, пов'язані з ХАМАСом, отримали мільйони доларів у криптовалютах, - написала в соцмережі X американська сенаторка Елізабет Воррен. - Криптовалюти - це зовсім не таємна фінансова зброя, що забезпечує фінансування таких терористичних організацій, як ХАМАС, китайських мереж із виробництва фентанілу та ракетну програму Північної Кореї".