У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві

Суд присяжних у США визнав винним Сема Бенкмана-Фріда в шахрайстві та змові. Йому загрожують десятиліття за ґратами.

Присяжні федерального суду Мангеттена визнали винним у шахрайстві та злочинній змові засновника і колишнього гендиректора криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. Вердикт ухвалили в четвер, 2 листопада, майже через рік після краху FTX, який потряс фінансові ринки.

Сему Бенкману-Фріду висунули загалом сім пунктів обвинувачення, і за всіма його визнали винним.

Окружний суддя США Льюїс Каплан призначив оголошення вироку Бенкману-Фріду на 28 березня 2024 року. Йому загрожують десятиліття тюремного ув'язнення, пише Reuters.

Бенкман-Фрід заперечує провину

Адвокат підсудного Марк Коен заявив, що розчарований рішенням присяжних, але поважає його. "Бенкман-Фрід наполягає на своїй невинності і продовжить рішуче боротися з висунутими проти нього звинуваченнями", - сказав він.

Бенкман-Фрід перебуває у в'язниці з серпня 2023 року після того, як суддя скасував його звільнення під заставу, оскільки той міг впливати на свідчення свідків обвинувачення.

Читайте також: Справа про шахрайство: Трамп прийшов в суд і назвав суддю "негідником"