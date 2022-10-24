Чи стане Ріші Сунак порятунком для торі й Великобританії

Йому 42 роки, він не вживає алкоголю та одружений із донькою з індійської родини мільярдерів. Ексбанкір індійського походження стрункий, сконцентрований і завжди бездоганно вдягнений. Колишній однокласник в інтерв'ю журналу The Tatler назвав його "досить розумним, досить розсудливим і доволі вихованим", аби зробити кар'єру. Ріші Сунак - це такий собі антипод Бориса Джосона, який культивує свій імідж дещо огрядного й нерозчесаного представника богеми, в якого сорочка вилізає зі штанів.

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Швидкий кар'єрний злет

Шлях Ріші Сунака нагору підготували батьки. Його батько був лікарем, а мати мала власну аптеку. У родині, що імігрувала зі Східної Африки, за індійською традицією, панували цінності важкої праці й академічного успіху. Ріші міг навчатися у Вінчестерському коледжі - дорогій приватній школі, а після цього - у багатому на традиції Оксфордському університеті. Однак після цього він вирушив у Стенфорд до США, аби завершити там свою економічну освіту, - не менш елітарний виш, але більш міжнародного спрямування.

У Стенфорді він зустрів і свою майбутню дружину Акшату Мурті, дочку співзасновника IT-гіганта Infosys. Ріші Сунак заробив свій капітал, працюючи у світі фінансів, як аналітик в інвестиційній кампанії Goldman Sachs, а пізніше як партнер у двох хедж-фондах. Він вважається одним із найбагатших депутатів у Великобританії. Улітку, під час внутрішньопартійної виборчої кампанії, бульварна преса закидала Сунаку, що в тур виборчими округами він вирушив у дорогих черевиках Prada. "Це дуже старі черевики…", - казав політик на свій захист. Багатство - це його найбільша політична слабина.

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Тим не менш, політична кар'єра Ріші Сунака розвивалася зі швидкістю комети. Його обрали депутатом у 2015 році, однак уже через п'ять років Борис Джонсон призначив ексбанкіра міністром фінансів. Сунака швидко почали вважати його кронпринцом. Однак навесні цього року почав назрівати скандал, після того як стало відомо про податкові оборудки його дружини. Акшата Мурті, яка є громадянкою Індії, начебто заощадила мільйони на податках, тому що вона, згідно з особливостями податкового законодавства Великобританії, як "нерезидентка" не задекларувала свої багатомільйонні закордонні грошові надходження. Громадськість погано сприймає подібні випадки, однак етичний комітет Палати громад - нижньої палати британського парламенту - дійшов висновку, що закон в такий спосіб порушено не було.

Ще минулого року Ріші Сунак був улюбленим міністром Бориса Джонсона Фото: Andrew Parsons/Photoshot/picture alliance

Водночас стало відомо, що Ріші Сунак володів американською грін-картою ще кілька років після свого повернення до Великобританії і навіть під час перебування на посту міністра фінансів країни. Вона надає право жити і працювати в США. Однак навіщо Сунак зберігав її тривалий час після того, як уже зробив політичну кар'єру у Великобританії? Через це почали лунати сумніви у його лояльності до батьківщини.

Яких політичних поглядів дотримується Ріші Сунак?

Як і Борис Джонсон, Ріші Сунак є прихильником Brexit. Під час кампанії 2015 року він заявив у своєму виборчому окрузі, що вихід Великобританії з ЄС зробить країну "вільнішою, справедливішою й заможнішою". Така позиція гарантувала політику нинішню лояльність правого крила торі, однак у майбутньому може і вилізти йому боком. Адже у Великобританії все більшого поширення набуває переконання, що багато економічних проблем останніх років пов'язані з Brexit.

Один із найбагатших прихильників Консервативної партії - інвестор Гай Хендс - зазначив у ефірі BBC4, що "Brexit - у тому вигляді, в якому його було реалізовано, є абсолютно безнадійним і приведе Великобританію до економічної катастрофи". На його думку, майбутній прем'єр має бути інтелектуально і політично здатний до "нових перемовин" щодо Brexit. Подібні критичні голоси лунають усе частіше, однак можлива зміна позиції з цього питання може привести Сунака до серйозного конфлікту із затятими прихильниками Brexit у лавах торі.

Окрім того, багато прихильників Джонсона продовжують звинувачувати Сунака у в падінні свого кумира, адже відставку Джонсона з посади прем'єра спровокувало саме те, що Сунак залишив свій пост міністра фінансів в липні.

Велика популярність Ріші Сунака на посаді міністра фінансів є наслідком саме його щедрості. Він обійняв свою посаду під час пандемії COVID-19 із обіцянкою "зробити все можливе", щоб вивести британську економіку з кризи. Урядовець створив 350-мільярдну програму, щоб запобігти найгіршому шляхом виплат тим, хто втратив доходи, та допомоги бізнесу.

Однак, певно, найпопулярнішою кампанією Ріші Сунака стало гасло: "Ходити їсти, аби допомогти", у рамках якої держава оплачувала половину походів у ресторани, аби допомогти британській індустрії громадського харчування. Проте ця щедрість, як і всюди в Європі, поклала початок зростанню державного боргу. На посаді прем'єр-міністра Сунак буде змушений зробити прямо протилежне і оголосити про глибокі скорочення державних послуг через "чорну діру" в державному бюджеті.

Улітку під час двобою за Даунінг-стріт із Ліз Трасс Сунак позиціонував себе як фіскальний яструб та відповідальний фінансовий менеджер, який хоче навести лад у британському державному бюджеті і знову обмежити заборгованість. "Великобританія - чудова країна, але ми стоїмо на порозі глибокої економічної кризи", - написав ексміністр фінансів у своєму нинішньому поданні кандидата на посаду прем'єр-міністра. Дійсно, хаос останніх кількох тижнів спровокували безвідповідальні дії Ліз Трасс за час її короткострокового перебування на посаді, але підґрунтя цих проблем було закладено раніше.

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Ідентичність відіграє роль

Ріші Сунак стане першим прем'єр-міністром, який походить із небілої родини емігрантів. За власними зізнаннями, зробленими у ранніх інтерв'ю, в юності він доволі мало стикався з расизмом. Авторитет і відносний добробут його родини, певно, захистили його від такого досвіду. Що не означає, що його злет не викликає подібних рефлексів у деяких британців. "Ріші навіть не британець, він не любить Англію", - аргументував один зі слухачів в ефірі приватної радіостанції LCB. Під час дискусії з модераторкою виявилося, що йому йшлося саме про колір шкіри політика.

Колишній міністр фінансів країни Джордж Осборн написав на Twitter: "Наприкінці дня Ріші Сунак стане прем'єр-міністром. Дехто, як і я, вважає, що він є вирішенням наших проблем, інші ж думають, що він є частиною цих проблем. Але незалежно від ваших політичних поглядів, святкуймо те, що перший британський азіат стане прем'єр-міністром, і пишаймося нашою країною, де подібне є можливим".

Сам Сунак наголошував, що для нього важлива його ідентичність. "Мої батьки емігрували сюди, (…) аби побудувати своє життя", - сказав він у 2019 році у розмові з BBC. "Моє культурне походження означає, що на вихідних я ходжу до храму - я індуїст - і (як підліток) ходжу на гру "Саутгемптон Сейнтс" (футбольного клубу) в суботу - ви робите і те, і інше, ви просто робите все". Саме ця здатність діяти на різних рівнях знадобиться Ріші Сунаку, якщо він хоче примирити розсварених між собою консерваторів і британських виборців, багато з яких після серії цьогорічних скандалів реагує на обіцянки чергового уряду торі цинізмом і втомою від політики.