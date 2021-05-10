Чи покладе призупинення дії патентів край "вакцинному націоналізму"?

Відколи США 5 травня закликали тимчасово призупинити патентний захист вакцин, у світі дедалі гучніше лунають вимоги щодо розширення виробництва та доступу до вакцин від коронавірусу. Уперше ідею щодо призупинення дії патентів у жовтні 2020 року подали до Світової організації торгівлі Індія та ПАР. Їхня пропозиція передбачає, що виробники ліків у бідніших країнах мають отримати доступ до технологій і це пришвидшить виробництво вакцин.

США раніше не підтримували цю ініціативу, вважаючи, що вона перешкоджатиме інноваціям. Євросоюз та Великобританія також виступили проти цієї ідеї. Втім, 6 травня ЄС обережно заявив про готовність до переговорів щодо того, як ця пропозиція може розширити виробництво вакцин у світі.

Термін "вакцинний націоналізм" виник уже давно, і його вживають на позначення ситуації, коли багаті країни забезпечують вакцинами, в першу чергу, власне населення, тоді як бідні країни вимушені й надалі чекати на ці препарати. Посадовці в сфері охорони здоров'я від самого початку пандемії COVID-19 застерігали, що перемогти коронавірус можна лише всім світом, і колективного імунітету можна досягти лише за допомоги рівномірного розподілу вакцин.

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Генеральний директор Міжнародного інституту вакцин у Сеулі доктор Джером Кім розповів DW про вакцинний націоналізм, проблеми розподілу вакцин у світі та досягнення глобального колективного імунітету до коронавірусу.

DW: Чому в одних країнах вакцин бракує, а в інших ні?

Джером Кім: Можна впевнено сказати, що вакцин бракує в більшості країн світу, за деякими винятками. Якби вакцини були доступнішими, то країни світу вже досягли би більшого прогресу з вакцинацією.

Яка Ваша думка щодо фінансового інтересу фармацевтичних компаній, які не відкривають і не діляться інтелектуальною власністю на вакцини від коронавірусу?

Міжнародний інститут вакцин виступає за безпечні, недорогі вакцини для всього світу. Але не всі організації можуть це зробити. Якщо ви є комерційною компанією, то ви маєте приносити прибуток. У нас немає успішних некомерційних виробників вакцин. З огляду на це, я думаю, легко сказати, що ми повинні відкрити патенти для всіх. Але справжнє питання, на мою думку, таке: чи вдасться нам якомога швидше отримати якомога більше високоякісних вакцин, якщо ми просто відкриємо всі патенти? Навіть якщо вам дадуть код матричної РНК вакцини, це не допоможе вам виробити її, оскільки для виробництва (особливо вакцин) потрібен ще величезний обсяг ноу-хау. Наприклад, вакцини компаній Moderna та Pfizer мають ліпідну оболонку. І як виробляти цю оболонку - секретна інформація. І якщо компаніям довелося розкрити цей секрет, то це б ускладнило для них ситуацію, адже це є також секретом виробництва їхніх інших вакцин. Вони б тоді віддали не лише вакцину від коронавірусу, але й ключі до інших їхніх препаратів. Я думаю, поширення технологій важливе. Але на це потрібен час, особливо якщо ви маєте справу з компанією, яка не робила цього раніше. І ми вже бачили, що стається, коли це роблять неправильно.

Чи вважаєте Ви, що уряди можуть тиснути на фармацевтичні компанії, щоб ті ділилися технологіями виробництва вакцин? Чи подовження тривалості пандемії переважає прибутки?

З гуманітарного погляду - це катастрофа. Три мільйони людей померли, і якщо ми проведемо вакцинацію лише в багатих країнах, смертей буде шість мільйонів, як ідеться в дослідженні Фонду Білла та Мелінди Гейтс. Ми також знаємо, що багаті країни фактично шкодять собі, не приділяючи достатньої уваги рівномірному розподілу вакцин. Але ми повинні діяти розумніше. Угода про пандемію, яку розробляє ВООЗ, має містити конкретні формулювання щодо доступу до вакцин, а також можливості трансферу технологій таким чином, який посприяв би глобальній охороні здоров’я, а також певною мірою захистив компанії, адже їхні інновації важливі. Найменше ми хотіли би почути від фірм таке: "Що ж, ми не будемо грати в цю гру, тому що ви заберете нашу ліпо-нано-частинку, яку ми хочемо використати для боротьби з раком, що є багатомільярдним ринком, та використаєте її для цієї вакцини, котру ви врешті-решт у нас конфіскуєте". Якщо буде створено негативний прецедент, то це матиме поганий вплив на нашу відповідь наступній пандемії. Нам потрібен трансфер вакцинних технологій. У Південній Кореї є компанії, які могли би виробляти мРНК-вакцини. Південнокорейська компанія SK може також виготовляти вакцини AstraZeneca та Novavax. В Індії та інших країнах також є компанії та компетентні регулятори, котрі можуть затвердити та виробляти вакцини.

Як можна краще використати потужності з виробництва вакцин у світі?

Важлива характеристика нашої відповіді на цю пандемію - це не лише швидкість розробки вакцин, але й готовність розробників розподіляти виробництво по країнах світу. Зазвичай компанії-виробники вакцин не беруться за виробництво чужих препаратів. І це важливо. Такі компанії, як AstraZeneca ведуть переговори з індійською, бразильською, корейською фірмами. І, зрештою, вакцину AstraZeneca передали багатьом потужним виробникам вакцин у світі. Насправді, дуже важливо звертатися до компаній, які мають репутацію та досвід масового виробництва якісних вакцин, адже це біологічний продукт.

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Якби я й міг би вам дати вакцину, ви ж не зможете її створити на лабораторному столі. Для цього потрібна ціла серія кроків, які забезпечують те, що кожна партія біологічного продукту є такою ж, як і попередня, і що оголошена ефективність залишається такою самою, незалежно від партії. Справді важливий рівень якості, адже не кожен може виробляти вакцини. Ви захочете піти до фірми, яка раніше вже все робила правильно. SK, Serum Institute of India та інші виробники вакцин у світі вже отримали схвалення їхніх препаратів від ВООЗ. Багато країн хотіли би виробляти вакцини на своїй території, і я думаю, що це хороша перспектива на середню та довгострокову перспективу. Є багато питань, на які треба дати відповідь. Але найважливіше, щоб вакцини були безпечні та ефективні.

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