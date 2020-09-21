Чому Тихановська не змогла переконати ЄС ухвалити санкції проти Мінська

У політичному керівництві ЄС всі згодні з тим, що санкції проти чиновників Білорусі за фальсифікацію виборів 9 серпня та репресії проти протестувальників необхідні. І все ж, остаточне рішення про їхнє запровадження Євросоюз не може ухвалити вже кілька тижнів. Чергову спробу розблокувати цей процес у Брюсселі зробили 21 вересня, тепер на рівні міністрів закордонних справ.

Кіпр заблокував санкції щодо Білорусі

За підсумками засідання верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель підтвердив повідомлення, що санкцій проти Мінська цього дня знову не буде. "Міністри обговорили санкції. І хоча є чітка воля ухвалити ці санкції, сьогодні це зробити виявилося неможливим", - зауважив Боррель.

Спершу він не хотів підтверджувати те, про що писали багато ЗМІ, включно з DW. А саме, що санкції проти влади Білорусі блокує Кіпр - в обмін на підтримку цих обмежувальних заходів він домагається запровадження Євросоюзом санкцій проти Туреччини за розвідку нею газу в спірних водах східного Середземного моря. Причина такої стриманості Борреля, як і інших чиновників ЄС, в тому, що в Брюсселі не заведено виносити на публічне обговорення питання "внутрішньої кухні" ухвалення державами об'єднання гострих політичних рішень.

Жозеп Боррель перед початком засідання Ради ЄС 21 вересня

Відповідаючи на запитання кореспондента DW, Боррель навіть заявив, що затвердження санкцій і не було на порядку денному в понеділок, адже ще в п'ятницю посли країн ЕС так і не змогли досягнути одностайності. Але він додав, що за підсумками "політичної дискусії" глави МЗС усіх країн ЄС підтримують запровадження обмежувальних заходів.

І лише після запитання про те, чому Кіпр звинувачують у блокуванні санкцій, Боррель розговорився. "Я ні в чому не звинувачував Кіпр! (...) Ви можете називати це, як хочете: блокуванням чи відсутністю згоди. Але факт залишається фактом: нам необхідна одностайність, а для неї нам не вистачає однієї країни. І ця країна - Кіпр", - визнав Боррель. Він додав, що Кіпр не проти санкцій щодо Білорусі, але готовий дати на них свою згоду лише за одночасного запровадження санкцій проти Туреччини.

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Проблему санкцій щодо Білорусі вирішуватиме саміт ЄС

Тепер питання санкцій проти білоруських чиновників вийшло на найвищий рівень у ЄС - його розглянуть глави держав і урядів країн об'єднання, повідомив Боррель. Як відомо, саміт Євросоюзу відбудеться 24-25 вересня. Якщо на ньому вдасться домовитися, то формальне рішення про санкції після цього ще ухвалюватиме Рада ЄС.

Боррель висловив сподівання, що саміт зможе розв'язати цю "політичну проблему високої напруги". "Я зроблю все, що я можу, щоб наступна Рада з закордонних справ затвердила санкції щодо Білорусі. Це вже стає для мене особистим", - зауважив глава європейської дипломатії. Він пояснив, що від того, чи запровадять ці санкції, залежить репутація ЄС. "Будьте терплячими. Я певен, що ми зможемо це зробити після ухвалення політичного рішення на саміті ЄС", - запевнив Боррель.

Світлана Тихановська дала пресконференцію під час візиту до Брюсселя

Світлана Тихановська в Брюсселі

Не допоміг запровадженню санкцій і приїзд екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської в Брюссель. Її візит почався дуже рано - зі сніданку на полях Ради ЄС, на який її запросив Боррель. За даними джерела DW у структурах ЄС, у цій зустрічі взяли участь 25 з 27 глав МЗС - двоє не змогли приїхати "з об'єктивних причин".

Після сніданку Тихановська прибула у постійне представництво Литви при ЄС, де вона дала пресконференцію. Захід викликав справжній ажіотаж - у внутрішньому дворі дипмісії зібралися близько 50 журналістів. Лідерка білоруської опозиції розповіла, що за сніданком просила глав МЗС про підтримку. "Ми зробили багато, щоб вирішити цю ситуацію (врегулювати політичну кризу в Білорусі. - Ред.) самостійно, силами білорусів. Але зараз ми розуміємо, що потребуємо зовнішньої допомоги", - зазначила вона, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

А саме, вона закликала запровадити санкції. Крім того, вона попросила країни ЄС не визнавати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. У цьому питанні в Раді ЄС обійшлося без жодного блокування.

Боррель порівняв Лукашенка з Мадуро

Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками Ради ЄС повідомив, що міністри закордонних справ ЄС "не визнають легітимності Лукашенка за результатами виборів" 9 серпня, які Євросоюз визнав сфальсифікованими. Але що це означає на практиці?

Відповідаючи на запитання кореспондента DW, Боррель порівняв Лукашенка з Ніколасом Мадуро, переобрання якого президентом Венесуели у 2018 році Євросоюз також не визнав. "Але невизнання демократичної легітимності не означає, що ми не визнаємо реальність. У Білорусі є Лукашенко, так само як у Венесуелі - Мадуро. Обидва контролюють уряди в своїх країнах", - додав глава дипломатії ЄС.

За його словами, на практиці Брюссель понизить рівень відносин з Мінськом. Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС уже працюють над таким переглядом, який набуде чинності з моменту, коли Лукашенко обійме посаду "в результаті сфальсифікованих виборів". Зокрема це матиме наслідки для участі Білорусі в "Східному партнерстві". Нагадаємо, що на березень 2021 року запланований саміт цієї ініціативи, на якому лідери 27 держав ЄС і шести пострадянських країн хотіли би виробити нові практичні завдання для "Східного партнерства". У той же час ніхто не планує закривати посольства країн ЄС у Білорусі, додав Боррель.

Путін розчарував Тихановську

Журналістів під час зустрічі з Тихановською цікавили й питання, які не стосуються ЄС. Зокрема її запитували про плани на майбутнє. Опозиціонерка запевнила, що хоче повернутися в Білорусь, але поки вважає таке повернення небезпечним. Водночас вона запевнила, що не збирається ще раз балотуватися в президенти Білорусі. Така відповідь не задовольнила одного британського журналіста, котрий висловив упевненість, що Тихановська - та людина, яку Лукашенко боїться найбільше. У відповідь екскандидатка сказала: "Навіть якщо люди в Білорусі попросять мене висунути мою кандидатуру в президенти, я відмовлюся".

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Запитали Тихановську і про опубліковане напередодні її інтерв'ю російському ЗМІ, де вона двічі назвала президента РФ Володимира Путіна "мудрим керівником". Опозиціонерка пояснила свої слова тим, що "Путін не може не розуміти того, що відбувається зараз у Білорусі". Вона певна, що президент Росії не хоче повторення у Білорусі того, що відбулося в Україні.

При цьому вона додала: "Ми по-справжньому розчаровані, що він (Путін. - Ред.) підтримав режим, а не народ Білорусі". Тихановська наголосила, що в Білорусі нині цілковито внутрішня криза: "Ми хочемо врегулювати її самостійно. І є достатньо інструментів вирішити її без Росії".