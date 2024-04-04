Чехія домагається санкцій ЄС щодо Медведчука і Ко.

Чеські дипломати домагаються того, аби чергові санкції Європейського Союзу торкнулися Віктора Медведчука, колишнього народного депутата України, одного з лідерів забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя", обвинувачуваного в державній зраді та виданого зрештою Росії. Також обмежувальні заходи мають бути застосовані і до видання Voice of Europe та його співробітника Артема Марчевського. Про це журналістам повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський в ході візиту до Брюсселя в середу, 3 квітня. Всі вони, за даними чеської влади, причетні до створення мережі пропаганди на користь РФ.

Після запровадження обмежувальних заходів на території Чехії, внести аналогічну пропозицію на рівні ЄС Прагу зобов'язує національне законодавство. "Наш закон каже, що ми повинні пропонувати санкції на європейському рівні. Тож саме цим зараз займаються наші дипломати. І тільки від брюссельських інститутів залежить, як вони поставляться до нашої пропозиції", - додав Ліпавський.

У досьє з пропозицією щодо санкцій МЗС Чехії додало наявні у нього докази діяльності Медведчука і пропагандистської мережі. "Це не кримінальна процедура, а превентивний захід, який ґрунтується, як правило, на публічній інформації. Але, звісно, у цьому випадку у нас також є дані від спецслужб, яким ми довіряємо, тому вони надаються брюссельським інституціям і членам ЄС. Однак це не публічна інформація", - наголосив Ліпавський, відмовившись розкрити наявні докази представникам ЗМІ.

Утім, якщо особи, щодо яких були застосовані санкції, вирішать подати апеляцію, то ці докази буде надано суду в межах стандартної процедури, зазначив міністр.

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У Чехії готуються розширити санкційний список у цій справі

За даними Праги, Медведчук проводив і фінансував операцію російського впливу з РФ на території Чеської Республіки, метою якої було підірвати територіальну цілісність, суверенітет і свободу України. Для проведення цієї операції він використовував портал Voice of Europe, яким фактично керує Артем Марчевський - соратник Медведчука, який був генеральним продюсером його телеканалу "112 Україна". Марчевський і портал також були внесені до санкційного списку Чехії з 27 березня.

У межах цієї справи чеське МЗС уже пропонує національному уряду низку нових кандидатів для внесення до санкційного переліку, але називати їхні імена на цьому етапі відмовляється. "Я хотів би уточнити, що ми не говоримо, які ще країни були залучені в мережу цих людей, і ми не розкриваємо жодних імен. У ЗМІ вже багато домислів, але офіційно про це ніколи не говорилося", - сказав Ян Ліпавський.

Він підтвердив, що Чехія тісно спілкується на цю тему з іншими країнами ЄС, які охопила робота пропагандистської мережі, але "ці країни самі мають вирішувати, якими будуть їхні дії, і як вони будуть про це повідомляти".

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Європа вразлива для російського впливу

За словами очільника МЗС Чехії, оскільки викрита в його країні операція пов'язана з виборами до Європейського парламенту, які мають відбутися в червні, важливо було діяти швидко, аби припинити цю діяльність у тих сферах, на які поширюється вплив офіційної Праги. "Ми бачимо, що вже зараз це позитивно позначається на затримці цієї операції, принаймні в Чехії. Ця тема активно обговорюється в нашому суспільстві, і це дуже корисно, щоб зрозуміти, як працює російський вплив", - зазначив він.

Ліпавський упевнений, що Європа вразлива для впливу Москви, тому ЄС має стати до нього більш резистентним. "Саме з цієї причини ми також пропонуємо обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. Адже якщо ви дипломат у Празі, то весь Шенген для вас відкритий, але ми знаємо, що російські спецслужби використовують дипломатичне прикриття. Ми також бачимо, що багато діячів дуже активно повторюють типові російські наративи", - зазначив очільник чеського МЗС. Він констатував, що Росія виділяє на свою мережу впливу значні ресурси, тому Євросоюзу слід шукати будь-які доступні рішення для зміцнення своєї безпеки.

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