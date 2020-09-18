Битва за Київ. Як "ЄС" і "слуги" борються за коаліцію з Кличком

Реєстрація кандидатів на місцевих виборах закінчиться 24 вересня, втім вже щонайменше четверо претендентів на крісло мера Києва зареєструвалися на перегони, а усі політичні сили, що мають шанси потрапити до Київської міської ради, визначилися зі своїми списками.

І хоча соціологи вже тривалий час проводять опитування, аби виявити фаворитів, а політики маневрують задля визначення найбільш виграшної стратегії для перемоги у столиці, лише зараз стало остаточно зрозуміло, з якими силами партії збираються боротися за владу у Києві. При цьому головна інтрига розігрується не у боротьбі за крісло мера, а у тому, хто саме формуватиме коаліцію з партією "УДАР" чинного міського голови Віталія Кличка.

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Кличко - фаворит виборів у Києві

Результати опитування групи "Рейтинг", оприлюднені 15 вересня, свідчать - за чинного мера Києва готові віддати свій голос 43,6 відсотка опитаних. При цьому у найближчого переслідувача, шоумена Сергія Притули, який балотується від партії "Голос", підтримка сягає лише 9,8 відсотка, а у кандидатки від президентської партії "Слуга народу" Ірини Верещук, котра посідає третє місце у цьому рейтингу, - 6,9 відсотка. Інші опитування, що проводились раніше, також демонструють безсумнівний відрив чинного мера від своїх суперників. Також кандидатуру Кличка вже підтримали у партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність" ("ЄС"), заявивши, що не висуватимуть через це свого кандидата у перегонах на посаду мера.

Для Сергія Притули вихід у другий тур виборів мера Києва може стати трампліном для політичної кар'єри

Тож опитані DW експерти зазначають, що майже не сумніваються у перемозі чинного міського голови, головне - чи вийде у нього зробити це в один тур. "Навіть якщо Притула, Верещук чи хтось інший буде спроможним вийти у другий тур, для них це буде радше не шансом перемогти, а хорошою заявкою для подальшої політичної боротьби на всеукраїнському рівні", - розмірковує професор Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань.

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Коаліція у Київраді як головна інтрига

Соціологічні опитування свідчать про значні шанси на перемогу у боротьбі за більшість у Київській міській раді і для політичного проєкту Кличка, партії "УДАР". Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", проведеним у столиці з 4 по 9 вересня, політичну силу чинного міського голови підтримали б 23,6 відсотка опитаних. Слідом із майже ідентичним результатом йдуть найбільш запеклі суперники на цих київських виборах - партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність" із 13,6 та 13,1 відсотка відповідно.

Саме між цими двома політичними силами, запевняють експерти, й відбуватиметься боротьба за те, аби сформувати коаліцію у Київській міській раді. На користь того, що "ЄС" зможе знайти спільну мову з Кличком свідчить не лише підтримка партією Петра Порошенка кандидатури чинного мера, а й "приреченість" "Європейської солідарності" та "УДАР" до ідеологічної близькості, розмірковує голова громадської організації Комітет виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

Водночас спроби "ЄС" підтримати Кличка можуть надати партії Порошенка і ведмежу послугу, каже керівник київського Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. "Ці дві сили фактично борються за один і той самий електорат, тому ми зараз спостерігаємо, як чинний мер Києва всіляко дистанціюється від такої підтримки", - пояснює експерт.

На його думку, більш вірогідним є об'єднання "УДАРу" зі "Слугою народу", адже Кличко може не захотіти пов'язувати себе з політичною силою, що гостро критикує президента Володимира Зеленського, і таким чином псувати відносини з центральною владою. Експерт нагадує, що посада голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) досі залишається вакантною - традиційно її обіймають обрані мери міста, але за часів президентства Віктора Януковича на неї було призначено Олександра Попова, що перетворився на фактичного керівника міста. "Якщо Кличко вирішить все ж об'єднатися із "Європейською солідарністю", на Банковій можуть згадати про план Андрія Богдана (екскерівник Офісу президента. - Ред.) про створення паралельної міської адміністрації на чолі з людиною президента", - каже Фесенко.

Принципове питання для "Слуги народу"

Водночас Фесенко зазначає, що остаточні наслідки протистояння між "Слугою народу" та "ЄС" визначать результати голосування та те, які партії у підсумку подолають п'ятивідсотковий бар'єр. "Найвірогідніше, коаліції з двох партій не буде, і "УДАР" шукатиме інших партнерів серед інших сил, що потраплять до Київради", - додає експерт.

Володимир Зеленський виступає під час присвяченого місцевим виборам партійного з'їзду "Слуги народу" у Києві

Втім, для низки партій результати виборів у Києві мають набагато більше значення, ніж лише боротьбу за владу в одному з міст України. Для чинної влади контроль над Києвом - це можливість впливати на можливі протести у столиці, нагадує Кошель. До того ж, каже він, ці місцеві вибори відбуваються на тлі помітного зниження рейтингу Зеленського та його партії "Слуга народу". "У своїй передвиборній кампанії Верещук активно наголошує, що вона є невід'ємною частиною команди президента, а Зеленський демонстрував свою залученість до боротьби його політичної сили за Київ. Тож погані результати "Слуги народу" можуть мати негативні наслідки для підтримки глави держави", - розмірковує експерт.

Про те, що багато киян у своєму виборі керуватимуться не комунальним, а загальноукраїнським порядком денним, говорить і Гарань, за словами якого більшість партій у своїй передвиборній кампанії використовують гасла, що стосуються національної, а не місцевої політики. "Тому для "Слуги народу" так важливо буде продемонструвати зупинку у падінні партійного та президентського рейтингів. А для "Голосу" потрапляння до Київради може стати питанням виживання, адже якщо ця сила не зможе подолати прохідний бар'єр у столиці, де сконцентрований її електорат, це може завдати для неї великого удару", - пояснює Гарань.