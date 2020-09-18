 Ігор Смешко став кандидатом у мери Києва від партії ″Сила і Честь″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2020

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Новини

Ігор Смешко став кандидатом у мери Києва від партії "Сила і Честь"

Партія "Сила і Честь" висунула кандидатом в мери Києва свого голову Ігоря Смешка. В Київраді партія хоче опікуватися боротьбою з корупцією та покращенням медичного і комунального забезпечення киян.

Ігор Смешко

Ігор Смешко (фото з архіву)

Кандидатом від партії "Сила і Честь" на посаду мера Києва став голова партії Ігор Смешко. Про це партія повідомила в неділю, 20 вересня. Також він очолить список партії на виборах до Київської міської ради. "Київ не заслуговує бути в такому стані як зараз, коли трамвайна колія впирається в торговельний центр, коли забудовуються парки, сквери, знищуються історичні будівлі", - наголосив Смешко.

Партія хоче створити у Київській міській раді фракцію, яка концентруватиметься на питаннях боротьби з корупцією, створення реального місцевого самоврядування, покращення медичного і комунального забезпечення жителів столиці.

До першої партійної п'ятірки кандидатів від "Сили в честі" в депутати Київської міської ради, крім Смешка, увійшли засновниця групи компанії "Грант Торнтон" в Україні Інна Новак, доктор юридичних наук Володимир Тимошенко, провідний науковий співробітник Національного інституту раку МОЗ України Людмила Яценко, академік Академії інженерних наук України Юрій Прокоф'єв.

Як повідомлялося раніше, кандидатом на посаду мера столиці України від партії "Слуга народу" є народна депутатка Ірина Верещук, ексголова міста Рава-Руська Львівської області. Від партії "Голос" на цю посаду претендує телеведучий Сергій Притула, а від "УДАРу" - чинний мер Києва Віталій Кличко, якого також підтримує "Європейська солідарність".

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