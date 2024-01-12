Буданов: Росія не голодує, може протриматись довго

Нинішніх санкцій країн Заходу проти Росії недостатньо, бо вона "не голодує" і "з такими темпами може протриматися доволі довго", заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов у п'ятницю, 12 січня.

"Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. Економіка Росії може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго. Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ: енергетику, металургію і фінансову систему загалом", - сказав Буданов в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

"Воєнних успіхів у РФ у 2023 році не було"

Посилення ракетних ударів РФ по Україні він пояснив прагненням Москви "оголосити 2023 рік переможним". Втім, як зазначив Буданов, реальних воєнних успіхів у росіян не було.

На його думку, інтенсивне застосування безпілотників Україною та РФ зумовило неможливість проведення українських і російських наступальних операцій. Крім того, на це вплинула щільність мінних полів, "якої не було з часів Другої світової війни".

"Ми знаємо рішення для безпілотників - це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання", - зауважив Буданов. Він додав, що Україна також потребує більше снарядів і артилерійських систем, при цьому не лише сучасних, але й старих, адже важливе "питання кількості".

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Контроль над північчю Чорного моря

Підбиваючи підсумки воєнної кампанії у 2023 році, очільник ГУР заявив, що Україна взяла під контроль північну частину Чорного моря та газовидобувні платформи, що дало можливість відновити важливі для економіки морські експортні коридори.

"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - розповів Буданов.

Крім того, на його думку, перші українські висадки на територію Криму в 2023 році обнадіюють особливо тих українців, які вже 10 років перебувають під окупацією РФ на півострові.

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