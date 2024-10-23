Британія надає Україні 120 млн фунтів на захист портів

На тлі посилення російських ударів по українській портовій інфраструктурі Великобританія виділяє додаткові 120 мільйонів фунтів стерлінгів на морські дрони та радари спостереження для захисту "морського коридору".

Великоританія на тлі посилення російських атак по українській портовій інфраструктурі виділяє додаткові 120 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку "коаліції морських сил і засобів", а також шукає партнерів для спільного фінансування постачання ще сотень морських дронів і радарів спостереження для захисту "морського коридору" для експорту зернових з України.

Як ідеться в заяві британського уряду від 22 жовтня, крім цього Великобританія та Норвегія шукають ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів для спільного фінансування сотень інших проєктів.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер пояснив це рішення тим, що "невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі демонструють, що Путін готовий грати з глобальною продовольчою безпекою в своїх спробах примусити Україну до покори". "Роблячи це, він завдає шкоди мільйонам вразливих людей в Африці, Азії та на Близькому Сході, щоб спробувати взяти гору у своїй варварській війні", - зазначив він.

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Коаліція морських сил і засобів

Великобританія та Норвегія заявили про створення "коаліції морських сил і засобів" у грудні 2023 року.

Вона відповідає за посилення військово-морських спроможностей України шляхом довгострокової підтримки, а також за трансформацію Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).