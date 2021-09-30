Борис Херсонський: Антисемітизм в Україні? Залежить від того, хто говорить і слухає

Колись я зауважив, що один і той самий анекдот може бути антисемітським, а може й не бути. І від змісту анекдоту це не залежить. Зовсім ні. Це залежить від розповідача та слухачів.

І стосується це не тільки анекдотів. Це - загальний погляд на антисемітизм у сучасній Україні.

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Коли ми згадуємо історичні обставини буття єврейської спільноти в Україні, то можемо багато чого пригадати. Козацьке повстання на Хмельниччині у 17 столітті, яке супроводжувалось масовим знищенням євреїв і поляків. Захоплення Катериною ІІ (не можу написати "Великою") значної частини Польщі та її указ про "смугу осідлості" - обмеження території, де євреям можна жити і промишляти. 20 століття - Голокост, катастрофа Бабиного Яру. Радянський період між двома світовими війнами і після був більш ніж травматичним для євреїв України. Обмеження прав і свобод та погроми.

Антисемітизм як інструмент пропаганди

І одна річ, коли це відбувається в Україні в рамках обговорення наших проблем співвідношення громадянської та етнічної моделей ідентичності. І зовсім інша - коли це є інструментом ворожої пропаганди, бажанням представити Україну традиційно антисемітською, а кожного українця - потенційним антисемітом.

Скажете - це ж антиукраїнізм, українофобія! До чого тут антисемітизм? Бо тут ми маємо дві фольклорних постаті - українця та єврея, обидві - карикатурні. І ці карикатури зовсім не смішні.

Люди не дуже охоче приймають відповідальність, навіть історичну. На звинувачення відповідають бажанням виправдатися. Це природна тенденція, яку обслуговують потужні несвідомі захисні механізми. Один із них - проекція. Бажання звинувачувати іншу сторону. Бажання повернутись у минуле, чи, навпаки, - привести минуле в сьогодення. І я відчуваю пожвавлення антисемітських настроїв на тлі наполегливої і навіть нав'язливої пропаганди північно-східного сусіда, яка має мету представити Україну як ксенофобну і - особливо - антисемітську державу.

І жодні аргументи проти тут не працюють. Навіть той, що обраний більшістю українців нинішній президент - етнічний єврей. Навіть той, що жодних обмежень за етнічною належністю в Україні (на відміну від колишнього СРСР) не існує. А вказівка на етнічну належність (славетна п'ята графа) зникла з анкет та паспортів.

Істина - у порівнянні

Чи є в сучасній Україні державний антисемітизм на кшталт Російської імперії і Радянського Союзу? Ні, рішуче - ні. Держава не контролює відсотки євреїв у вищих навчальних закладах, наукових установах, на відповідальних посадах.

У Радянському Союзі офіційно антисемітизму не було. Однак неофіційно існувала відсоткова норма для тих, хто хотів отримати вищу освіту, - два відсотки. До речі, у Російський імперії така норма існувала офіційно - п'ять відсотків! Як щедро! - жартували ми. - Цілих п'ять!

Євреї з Одеси від'їжджали до інших міст, де євреїв майже не було. Там були шанси вcтупити.

Я поїхав до Франика (так називали Івано-Франківськ) для втілення моєї мрії - стати лікарем, як мій дідусь, як мої батьки. І я вдячний до сьогодні ліберальній національній політиці тамтешнього медичного інституту. Серед викладачів там я бачив німця Машталлера, єврея Мельмана, латиніста Думку (останній мені здавався велетнем інтелектуалізму). Усі викладали і розмовляли українською - російська була не популярна. І я не бачив жодного прояву юдофобії! Навпаки.

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Викладачі співчували Ізраїлю протягом Шестиденної війни (у червні 1967 року внаслідок війни на Близькому Сході Ізраїль встановив контроль, зокрема, над Синайським півостровом, Сектором Гази та Голанськими висотами. - Ред.). Професор Іван Думка переставляв прапорці на мапі і казав "ось уже наші де!"(маючи на увазі не арабські війська).

А моя подруга тих часів сказала фразу, яку я запам'ятав на все життя: "У євреїв та українців зараз спільний ворог".

Тоді то були комуністи. Зараз, на жаль - Російська Федерація. І мене кидає у лють брехлива пропаганда, яка приписує Україні те, що антисемітизм тут рулить.

В Україні євреїв не іншують

Чи є в сучасній Україні антисеміти й організації, ідеологія яких включає іноді прихований, а іноді й відвертий антисемітизм? Звісно, є. Чи лунають іноді в нашому повітрі антисемітські гасла? Лунають, і іноді, на жаль, дуже голосно. Декілька років тому молода дівчина на мітингу в Одесі проголосила гасло: "Україна без олігархів та жидів!" Потім вибачалась, поясняючи, що під словом "жиди" розуміла не євреїв, а саме олігархів та шахраїв. Я тоді сказав, що краще б вона зовсім не вибачалась.

Так, там, де є євреї, є й антисемітизм. Тут нічого не вдієш. Однак у сучасній Україні іншування євреїв - нелегка й марна праця.

Пригадую Львівський форум видавців, який я щорічно відвідую. На Бульварі незалежності в ці дня діє книжковий ярмарок. То я навмисно взявся якось розшукати ятки, де б продавали антисемітську літературу. І таки одну надибав. Витратив годину, спостерігаючи, чи багато людей підійдуть до цієї ятки і чи куплять там антисемітську книжку? В результаті моїх спостережень до ятки підійшов один старий, подивився, похитав головою й відійшов. Ніхто не купив жодної книжки про те, як саме євреї гублять світ.

Мій висновок - антисемітизм в Україні існує, але він, м'яко кажучи, не в тренді.

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